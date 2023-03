Preocupación en Boca: Hugo Ibarra fue internado de urgencia

Hugo Ibarra prendió las alarmas este miércoles luego de que en medio de la práctica de Boca Juniors se descompuso por lo que tuvo que ser internado de urgencia.



El técnico del cuadro Xeneize se comenzó a sentir mal y hasta en un momento empezó a sangrar por la nariz por lo que de inmediato fue enviado a un hospital en Buenos Aires donde permanece en observación.



A manera de tranquilizar al hincha de Boca, el club emitió un mensaje tranquilizador en donde señalan por encima la situación del entrenador argentino.



Aunque se espera un parte oficial, por los síntomas que manifestó Ibarra, en el predio de Ezeiza donde entrenaba Boca, señalan que se trata de un problema de presión debido a la intensa ola de calor que vive Argentina actualmente.



De igual manera, no se descarta que el entrenador también responda a un pico de estrés. No obstante, se le harán varios estudios para descartar otro tipo de patología.



La imagen de su salida del entrenamiento fue bastante fuerte ya que el técnico fue retirado en ambulancia ya que tras la primera evaluación en el campo de entrenamiento decidieron que lo mejor era internarlo por precaución.



Ibarra había llegado ya con cierto malestar. Algunos que estuvieron presentes mencionan que el técnico tenía dolor de cabeza y estaba muy decaído, pero igualmente pudo comenzar el entrenamiento hasta que de repente le sangró la nariz y eso frenó el entrenamiento para que lo atendieran.



Tras la salida de Ibarra del entreno, la práctica continuó con normalidad bajo el mando de sus ayudantes, Leandro Gracián y Tito Pompei.



Se espera que en las próximas horas llegue el primer parte médico que determinará si el técnico deba aguardar reposo o no.