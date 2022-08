¿Cavani está más cerca de Boca Juniors? Así hablan desde Uruguay

Boca Juniors quiere romper el mercado en Sudamérica con el fichaje de la estrella uruguaya, Edinson Cavani, exjugador del Napoli, PSG y Manchester United. Si bien la propuesta está sobre la mesa hace varias semanas, ahora que se acerca el cierre el mercado (que será el 8 de agosto), el jugador se lo estaría pensando muy seriamente. Con Villarreal no hay avances.

El comentarista uruguayo Diego Muñoz aseguró en el programa Sportcenter, de ESPN Argentina, que es muy posible que el delantero fichaje con el xeneize: "la posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. Cavani evalúa la oferta de Boca, teniendo en cuenta que el mercado argentino se termina en breve y no se materializa su chance con Villarreal aún, más allá de que hay conversaciones".



Y agregó que Cavani "no tiene ganas de ir a Alemania o algún destino donde no la pase bien fuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca (...) Hace 10 días esto era impensado y la verdad es que Cavani está mucho más cerca porque el propio jugador evalúa la oferta del xeneize".



Finalmente, recalcó que la información que pudo averiguar al respecto le llegó desde el entorno del jugador de la selección uruguaya. "Desde el entorno que maneja a Edinson Cavani a mi me aseguran que la opción de Boca es muy posible".