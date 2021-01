Boca ríe mientras otros lloran y Cardona se ilusiona en Libertadores

Boca Juniors escribe una historia opuesta a la de River Plate, su archirrival, en la Copa Diego maradona y en la Libertadores.

En el torneo doméstico acaba de lograr la clasificación a la final de la llamada 'zona campeonato' tras igualar 2-2 contra Argentinos Jrs en un partido en el que acabó pidiendo tiempo.



Edwin Cardona, uno de los protagonistas, entendió que debió ser un juego distinto pero celebró igual el resultado: "Merecíamos un poco más, pero así se tornó el resultado. Lo importante es que estamos en la final. Ahora debemos dejar esto a un lado y pensar en el miércoles. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos".



Saber que River no lograba vencer a Independiente (perdió 2-0) acabó impulsando la clasificación: "yo no estaba pensando en eso. Solo estaba en la cancha. Uno no se entera en el momento. Cuando salí me entere de todo. Nosotros salimos a hacer nuestro trabajo. Sabíamos que dependíamos de nosotros mismos. Feliz por que volvemos a una final", añadió el colombiano.



Mucho menos comprometido que River contra Palmeiras en Copa Libertadores (pierde 0-3 la llave) está el equipo de Miguel Ángel Russo, que igualó 0-0 en la ida contra Santos y tiene todo abierto para seguir soñando con la final: "que sigan confiando en nosotros. Siempre vamos a dar todo por esta camiseta. Creo que va a ser pareja. Vamos a demostrar el día miércoles", concluyó Cardona.