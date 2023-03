Bilardo cumple 85 y lo define Tecla Farías: escatológica cábala de gol

Ernesto 'Tecla' Farías dejó en Colombia y en la afición del América de Cali una huella imborrable, por sus goles pero especialmente por el amor que siempre le profesó al equipo y que los hinchas le retribuyeron por mucho tiempo, pues se quedó viviendo en el país antes de regresar a Argentina para trabajar en las divisiones interiores de River Plate.

Farías recordó desde allí a Carlos Salvador Bilardo, el mítico entrenador que fuera campeón mundial con Diego Maradona y quien se hizo famoso, además de sus éxitos deportivos, por sus increíbles cábalas.

​En el cumpleaños número 85 del DT, el goleador contó que en un momento atravesó por una de esas rachas de los delanteros que parecen tan inexplicables, y que Bilardo la resolvió de la manera más inesperada: "un día me dice vamos al estadio, a las 12 de la noche, me dice 'pibe hace dos partidos que no haces goles, yo te voy a ayudar'. Me trajo, le pregunto ¿qué hacemos? Me dice andá, oriná a aquel arco y al otro. Al otro día, la primera pelota, gol".