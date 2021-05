Le faltó un centavo para el peso: Galatasaray no pudo salir campeón

Emocionante jornada en el fútbol turco. Pasó de todo. Besiktas se proclamó, por decimosexta vez en su historia, campeón de la Superiga de Turquía al vencer en el campo del Goztepe (1-2) y gracias a la diferencia de goles respecto ea Galatasaray de Falcao, que también ganó su partido frente al Yeni Malatyaspor (3-1).



A la última fecha de la competición tres equipos llegaron con opciones. El Besiktas y el Galatasaray empatados y después el Fenerbahce, dos por debajo.



Aunque todos empezaron con el marcador en contra, tanto Besiktas como Galatasaray remontaron la desventaja y terminaron por vencer en sus compromisos.

Ambos acabaron la competición con 84 puntos. Cada uno ganó uno de los partidos entre ellos. El Galatasaray por 3-1 y el Besiktas por 2-0. En la diferencia general de goles el Besiktas acabó con 45 a favor. El Galatasaray, con 43. Nada que hacer para el ‘Tigre’ y compañía.



En el estadio Gursel Aksel, Besiktas que entrena Sergen Yalcin venció al Gozetepe (1-2) que se adelantó con un gol del croata Domagoj Vida. Los visitantes empataron a la media hora gracias a Alpaslan Orturk y a veinte minutos del final, el argelino Rachid Ghezzal transformó un penalti que dio el título, cuatro años después, al Besiktas.



El Galatasaray, que no pudo contar con Radamel, lesionado, se quedó a nada de la consagración. El gran final de temporada del cuadro de Fatih Terim, que sumó en el Turk Telekom su sexta victoria seguida (3-1), no tuvo premio.



Tuvo que reaccionar en la segunda parte el conjunto de Estambul porque el Yeni Malatyaspor tomó ventaja en el minuto 39 con el gol de Adem Buyuk. Pero antes de la hora de partido los locales ya dieron la vuelta a la situación gracias a Ibrahim Dervisolgu y al neerlandés Ryan Babel. Ogulcan Caglayan, en el tiempo añadido, sentenció un triunfo inútil para el conjunto de Terim.



Sin opciones se quedó el Fenerbahce que necesitaba la derrota del Besiktas y el Galatasaray. No se cumplió. Sus rivales ganaron y el equipo de Emre Belozoglu obtuvo en el añadido un inútil triunfo ante el Kayserispor (1-2), que se adelantó gracias al brasileño Pedro Henrique en el minuto 18. En el tiempo añadido, un penalti transformado por el ecuatoriano Enner Valencia estableció la igualada y en la última acción del partido Serdar Aziz anotó el de la victoria.



Así las cosas, Besiktas se quedó con la gloria local, Galatasaray avanzó a ronda previa de Champions League y Fenerbahce se quedó con las manos vacías.