Bayern es campeón, no importa cuándo lo leas: ¡ganó Mundial de Clubes!

Bayern Munich gana cuando juega bien y cuando no, cuando tiene suerte y cuando le falta, gana, como diría Lineker, porque "el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre ganan los alemanes".

En la final del Mundial de Clubes no lució, de hecho sufrió por varios pasajes contra un combativo Tigres de México, que tuvo al colombiano Luis Quiñones como inicialista, pero acabó celebrando un nuevo título gracias a una ajustada victoria por 1-0.



Perdonaba Lewandowski a los 6 minutos al no definir bien (atípico en el polaco) pero Tigres se llenaba de valentía e intentaba llegar a predios de Neuer, con una clara ocasión a los 16 minutos, gran robo de Guiñac para el colombiano Luis Quiñones, quien sacó un tiro muy desviado y desperdició la opción.



A los 19 se salvaba Tigres pues la jugada de gol de Kimmich se anulaba por fuera de juego, cortesía del VAR y a partir de allí se volvía un duelo de ida y vuelta, con Quiñones incisivo aunque impreciso de frente al arco alemán, intento tremendo de Pizarro que paró bien Neuer y, como respuesta, un remate violento en el palo de Sané a los 32.



En general los mexicanos firmaron un primer tiempo ordenado, pero los pecados en la última puntada le dieron vida al favorito Bayern, que se fue al camerino con varios puntos por corregir.



Precisamente, para el complemento, Sané tenía una nueva opción, ahora de cabeza, mientras Pizarro y Gignac intentaban sacudirse y se aproximaban al arco rival, aunque a este último lo pillaban en fuera de juego. El francés era el motor de los mexicanos, que intentaban y planteaban un partido del medio hacia arriba, firme en marca y ambicioso en ataque.



Pero Bayern es Bayern y aunque estuvo a punto de arruinarse su fiesta a los 59 minutos, cuando un rebote de Pavard, tras la llegada de Lewandowski, se coló en el arco de Tigres, el VAR corrigió la decisión inicial y el gol fue válido. Así, las cosas estaban 1-0 y ya no había otra que correr riesgos para el equipo de 'Tuca' Ferretti.



Así lo hizo: Quiñones fue de nuevo el más insistente aunque chocó una y otra vez con la disciplinada barrera alemana, que sin problemas controló hasta el final e inclusive pudo celebrar un gol más en el contragolpe.



Bayern campeón del Mundial de Clubes, como se esperaba, aunque el trámite haya dicho lo contrario. Tigres mereció algo más por su coraje, pero al final, eso no sube al marcador.