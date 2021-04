Bayern Múnich se fija en DT de rival directo para reemplazar a Flick

Luego de una campaña exitosa en la que consiguió el sextete, Hansi Flick anunció que su etapa en Bayern Múnich, luego de 18 meses al frente, acabará a final de temporada.

"Quiero rescindir mi contrato este verano, eso es un hecho", fue lo que dijo el estratega alemán hace unos días y que no fue bien visto en el equipo bávaro.



Tras las declaraciones del estratega, los dirigentes del Bayern Múnich ya piensan en el reemplazo de Flick y un técnico de un rival directo en la Bundesliga sería el candidato más fuerte.



Pues bien, se trata de Julian Nagelsmann, actual DT del RB Leipzig, quien estaría cerca de convertirse en el técnico del Bayern para la próxima temporada.



Según explicó el diario Bild, de Alemania, el equipo sajón pide una suma de 30 millones de euros para dejar marchar a su actual entrenador, quien firmó un contrato sin cláusula de rescisión hasta 2023.



Así las cosas, Bayern Múnich se vuelve a fijar en un rival directo para reforzar su institución. No obstante, hay que resaltar que Nagelsmann no es el único candidato, pues lo nombres de Erik Ten Hag, Massimiliano Allegri y Joachim Löw también son una opción.



Se prevé que el destino de Flick sea la Selección de Alemania, tan pronto termine su vínculo con el equipo bávaro.