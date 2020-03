La insólita confesión de Ter Stegen en entrevista: ¡no sabe de fútbol!

Ter Stegen es una de las figuras de Barcelona y uno de los futbolistas con mayor proyección en el mundo, pues es de los mejores arqueros que actualmente tiene Alemania y Europa.



El futbolista, se sinceró en una entrevista con 'El País' y mencionó que no sabe nada de fútbol, contando incluso que en ocasiones olvida cómo se llaman los equipos rivales en España.

“No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. En España me pasa con los nombres de los rivales, no sé cómo se llaman. Cuando me ponen el vídeo sí sé quién es, cómo se mueve en el campo o cómo chuta. Es un poco raro", dijo el alemán.



Ahora, recordemos que el arquero azulgrana 'pelea' la portería en su país con Neuer, tema que ha generado polémica por el gran nivel en el que está Ter Stegen.