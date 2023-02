¿Mantendrá buen registro con Pereira? Autuori tendrá tarea importante

Atlético Nacional recibirá a Deportivo Pereira en la gran final vuelta de la Superliga BetPlay y para este duelo llegará con la mínima ventaja tras ganar de visitante al equipo matecaña, pero ahora deberá tener la obligación de demostrar su superioridad y contundencia para lograr el título.





Pese a que Deportivo Pereira ha sido protagonista en las últimas temporadas y de ser el vigente campeón del fútbol colombiano, el conjunto matecaña tendrá un duro reto que será ganar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a Atlético Nacional, uno de los rivales a los que no ha logrado vencer en los últimos partidos históricos.



Sobre el papel, el equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori tendrá la primera ventaja y no solamente por el resultado, sino por los resultados que ha conseguido Nacional contra Deportivo Pereira en sus últimos enfrentamientos.



La tarea para Paulo Autuori sin duda será mantener el buen rendimiento del club verdolaga frente a los matecañas, pues la visita no ha logrado una victoria desde el 2008 y sin duda la historia podría ayudar a que Nacional consiga el primer título del 2023, campeonato que serviría para ir despejando dudas por el comienzo del equipo en la Liga.



De hecho, Nacional ha logrado sendas goleadas contra Pereira donde ha registrado cinco goles, una de ellas en la final idade Copa Colombia en 2021 y las otras han sido en duelos de Liga, todas logradas en la historia reciente entre ambos equipos.





Así han sido los enfrentamientos de Nacional y Pereira en el Atanasio Girardot:



2022: Atlético Nacional 1-1 Deportivo Pereira

2021: Atlético Nacional 5-1 Deportivo Pereira

2021: Atlético Nacional 5-0 Deportivo Pereira (final ida Copa)

2021: Atlético Nacional 5-2 Deportivo Pereira

2020: Atlético Nacional 2-0 Deportivo Pereira

2011: Atlético Nacional 2-2 Deportivo Pereira

2010: Atlético Nacional 3-2 Deportivo Pereira

2009: Atlético Nacional 1-1 Deportivo Pereira

2008: Atlético Nacional 0-1 Deportivo Pereira