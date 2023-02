Autuori le apunta a mejorar: ‘Nos falta para ser competitivos’

Momento para definir al primer campeón del año, se disputa la Superliga en este 2023. Atlético Nacional arrancará la serie en Pereira, tratando de calmar un poco los ánimos, en un momento de tensión por los resultados en Liga.



Paulo Autuori, entrenador del cuadro verdolaga, habló en el previo a la Superliga, afirmando que todavía falta para la construcción de un nivel competitivo, pero que van en ese camino.



Obligación para ganar la Superliga: la idea es tener un juego que ratifique la calidad del fútbol colombiano. Con los dos protagonistas, jugadores y aficionados, que se genere una gran atmosfera y un buen partido. Creo que en momentos así, quien es el favorito, tiene dos cosas: tradición que es importante y el momento, el contexto.



Hay que salvaguardar las dos cosas. Nos genera obligación de estar en una institución ganadora, que muchos apuntan como favoritos. No hay un equipo más que otro, puede ser algo circunstancial.



En el fútbol tenemos sorpresas, como en el Mundial de Clubes. Nosotros sabemos que hay una forma de sacar resultados, jugando mejor que el rival, ser efectivo y eficaz.



Forma del equipo: no me gusta hablar de números porcentuales, son fríos. El análisis es más profundo que los números. Te llevan a u análisis de culpa, hemos jugado bien contra Caldas, tenemos que progresar muchísimo en el tema técnico y competitivo. Vamos bien y vamos a llegar en condiciones de hace run partido competitivo, pero que sepamos que es un duelo que apenas tendrá su primera parte, más los otros 90 minutos, que será decisivo.



Afrontaremos un equipo competitivo, el más en el último semestre. Logró todos los méritos y ahora inicia un proceso con muchos cambios. Se puede hablar de buenos aspectos para tener un buen partido, dejar una buena imagen del fútbol colombiano. Nosotros queremos ser competitivos, todavía no lo somos.



Urgencia de un título: hay que tener cuidado con algunos términos, cuando somos profesionales. Yo no acepto hablar en fútbol de drama, hay que comportarse bien en todos los momentos, también en los malos. Si uno mira una Libertadores, que se habla con facilidad de ganarla, en general, hay equipos de tradición, con mucha capacidad y se quedan con muchos años sin ganar.



No creo que algún jugador entre a no ganar, todos queremos triunfar. Es analizar si somos capaces de esto. Para mí lo más importante es la realidad, la lectura del contexto. Trabajaremos para cada día enriquecer la historia de la institución que es gigante en el continente. Tenemos esa responsabilidad y hacerlo con dignidad, la cual está presente en todos los momentos. Queremos ser duraderos, pero hay que trabajar muchísimo en el día a día.



Futuro de Autuori depende del título futuro lo trato de controlar. Me parece muy culta esa pregunta, sin análisis, con todo respeto. Mi futuro está garantizado, en el que tocan el tema personal y eso es más importante. Analicemos más el fútbol a profundidad, hay que tener responsabilidad en eso. Más cuidado con las preguntas, esas deben hacérselas a los directivos.



No me falta nada, ya le he hablado a algunos en el día a día. Tenemos los mejores jugadores que podría tener, es nuestra realidad, los valoro y confío en todos. Creo que en este momento es un proceso colectivo de todos. Es definir una idea, solidificarla y tener jugadores en la forma deportiva, en lo competitivo y mental.