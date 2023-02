Dorlan Pabón confía en el plantel: ‘Tenemos otra chance para ganar’

Dorlan Pabón llega como uno de los referentes de Atlético Nacional, para buscar la conquista de un nuevo título con el cuadro verdolaga. La Superliga es el momento apropiado, para dar un parte de tranquilidad a la afición, en medio de las situaciones complicadas.



Estas fueron las palabras del capitán verdolaga, en el previo a la final de ida contra el Pereira.



Análisis del rival: venimos haciendo las cosas bien, hay que tener la cabeza fría. Tenemos un rival al frente que viene haciendo las cosas bien, fueron campeones. Creo que nosotros con la idea de juego, con lo que hemos trabajado, tenemos que hacer un buen juego y llevarnos un buen resultado para el duelo de vuelta.



Nacional donde vaya debe proponer, sea local o visitante. Sabemos la calidad de los jugadores que tenemos, no podemos ir a escondernos y ver qué es lo que somos, que somos el más grande, pero hay que meter el rival en el área de ellos. Es un partido que buscaremos, porque tenemos calidad y jugadores para eso.



Conocimiento de Alejandro Restrepo: lo conocemos bien, lo tuvimos. Trabaja bien, no se nos ha pasado por la cabeza hablar de él. Nosotros hablamos de nuestro trabajo, en qué venimos creciendo. Veremos los puntos débiles y hay que aprovecharlos. Es importante no equivocarnos, el que hace eso, pierde. Hay que estar concentrados.



Presión para ganar el título: tenemos presión al ponernos la camisa, el que juega acá sueña con títulos. El que no gane nada, pasó y ya. La presión de ganar es todos los días, tenemos una oportunidad de conseguirlo para nosotros. Eso lo tenemos siempre.