Atlético de Madrid jugará partido benéfico ante Besiktas en Turquía

El Atlético de Madrid confirmó este sábado que disputará el próximo miércoles un partido amistoso solidario contra el Besiktas en el Vodafone Park de Estambul, cuya recaudación irá destinada para 'Together for Türkiye'.



La organización 'Juntos por Turquía' trabaja con los afectados del terremoto sufrido por el país y Siria el pasado 6 de febrero y que causó unos 45.000 muertos.



Aparte del encuentro, que se disputará a las 11:30 am (hora colombiana) de este miércoles, el Atlético de Madrid anima "a colaborar" con este causa a través del "Fondo de Emergencias de Save the Children, campaña que sigue trabajando sobre el terreno en la ayuda a todos los afectados por los terremotos en Turquía y Siria".





"Desde el primer momento, nuestro club y la Fundación Atlético de Madrid hemos estado al lado de las víctimas cooperando con Save the Children, apoyando la campaña de LaLiga ‘Cada Minuto Cuenta’ y ahora seguimos sumando nuestro apoyo al fondo de emergencias de la ONG", explicó el club rojiblanco en un comunicado publicado en su página web oficial.



"Save the Children, colaborador oficial del club, también estará presente en este partido benéfico plasmado en la parte trasera de nuestra camiseta", añadió el Atlético, que destacó el "objetivo de todos los participantes" de "mantener presente en la sociedad la necesidad de ayuda y repetir la ola de solidaridad que recorrió el pasado mes de febrero todo el fútbol internacional".



"Una causa que no puede caer en el olvido y para la que sigue siendo necesaria la ayuda de todos", añadió.



EFE