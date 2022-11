Alarma por salud de Pelé: reportan nueva hospitalización y evolución

O'Rei ha vuelto a ser hospitalizado. ¡Alarma mundial! Pelé, en medio del Mundial de Catar, necesitó atención específica cuando sus cuidadores notaron anomalías en su salud.

Según ESPN Brasil, la leyenda ingresó al hospital Albert Einstein este martes tras presentar un cuadro de hinchazón severa por todo el cuerpo.



Dice la fuente que los médicos descubrieron que sufre de anarasca, una hinchazón severa generalizada, acompañada de edemas y una “insuficiencia cardíaca descompensada”. Además, se reportó que el proceso de quimioterapia que se ha ido realizando para combatir los múltiples tumores que presenta no estarían dando los resultados esperados.



Sin embargo, Kely Nascimiento, publicó un comunicado en el que dio un parte de tranquilidad: “Hola amigos. Los medios se están volviendo locos otra vez y quiero venir aquí y calmarlos un poco. Mi padre está hospitalizado, está regulado por la medicación. No voy a coger en un vuelo para correr hasta allí. Mis hermanos están de visita en Brasil y yo voy en año nuevo. No tengo sorpresas ni emergencias. Agradecemos mucho todo el cariño y amor que ustedes transmiten”, dijo.



Los medios locales están en guardia en el hospital y atentos a la evolución de la leyenda, mientras Brasil compite en Doha por el sexto título mundial.