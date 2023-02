¿Messi & Beckham? Tan cerca, tan lejos de un anhelado fichaje bomba

Lionel Messi es campeón mundial y ese, que era el principio y el fin de todo, marcará cada una de las decisiones que tome sobre su futuro. Ya no tiene ninguna presión, no necesita probar nada, ya está listo para hacer, literalmente, lo que se le antoje.

Su padre acaba de volver de París a Barcelona tras una maratón de reuniones que habría dejado una primera conclusión: le dijo NO a la primera oferta de renovación.



Y eso supone un gran dolor de cabeza para un equipo que tiene armada sobre él una compleja estructura comercial para salir de la crisis económica que enfrenta, pero a la vez supone un tremenda oportunidad para quien quiera venir, con dinero en mano, a ofrecerle un paraíso de retiro.



Es la apuesta del Inter Miami, que ve como los cataríes dueños del PSG prometen el oro y el moro para no acabar el vínculo, que expira en junio próximo, y casi celebran lo que dice L'Equipe, fuente muy confiable sobre la actualidad de su club insignia, y que informa que Messi se siente cada vez más inseguro sobre seguir viviendo en París.



¿Qué le molesta? la eterna inconformidad de una afición que siembra sobre él toda la expectativa a pesar de estar junto a Mbappé y Neymar y de no aprobar una temporada de 10 goles y 10 asistencias en 18 partidos de la Ligue 1 y de 5 goles en Europa. Eso y la presión de una Champions League siempre esquiva, más ahora que se perdió contra Bayern en la ida de los octavos de final (1-0) lo amargan.



Los informes del citado diario indican que el equipo de David Beckham, dirigido por su amigo Phil Neville, está en la pole position para firmar al argentino en sus últimos años como profesional, aún por encima de jugosas ofertas que buscarían enfrentarlo a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.



Familia inclina la balanza



Según L'Equipe, la familia de la superestrella argentina encantada de ir a vivir a Estados Unidos y de hecho ya tiene hasta un domicilio en la cálida Miami.



El entrenador de Inter Miami, Neville, no descarta la posibilidad de fichar al diez pero no quiere dar demasiadas pistas: "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club y él es probablemente el mejor jugador, por lo que para nosotros el panorama no ha cambiado en absoluto".



El otro punto es lo que pase en el partido de vuelta de los octavos contra el verdugo alemán: una eliminación más de Champions sería dinamita sobre la relación del argentino con el PSG y su entorno y la salida sería casi inevitable. El jugador tiene el futuro plenamente en sus manos, como hace mucho no ocurría. ¿Qué hará? Probablemente sea hora de empezar a relajarse.