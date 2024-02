¿El mejor estadio de Argentina? Así sería la nueva Bombonera

Junto al Monumental y los dos estadios de Avellaneda, La Bombonera es uno de los grandes estadios del fútbol argentino sobre todo por el ambiente que se vive allí y por su curioso diseño con cuatro tribunas de las cuales una es totalmente llena de palcos.



Pues bien, desde hace varios años algunas dirigencias de Boca Juniors han hablado de la ampliación y remodelación del escenario, pero siempre hubo algunos obstáculos como fue la obligación de comprar las dos medias manzanas que rodean el estadio.



No obstante, pese a las dificultades, la dirigencia liderada por el presidente Juan Román Riquelme ya tendría en sus manos el plan para ampliar el estadio a 90.000 personas sin necesidad de comprar esas manzanas.

"Nuestro proyecto, lo que logramos hacer, es no comprar a ningún vecino, no invadir ninguna calle, no salir de la Bombonera. Renovar la cancha existente. Levantamos el campo de juego unos 7.80 metros y desplazamos hacia las vías, eso nos permite hacer campo más grande. El primer anillo desaparecería y palcos vip también, completamos dos bandejas y sumamos un nueva arriba. Sin invadir la calle. Y la cancha terminaría teniendo tres bandejas techadas para 90.000 espectadores con 440 palcos vip. Es como un pase de magia", señaló Rodrigo Vidal en diálogo con el medio argentino Olé.



En cuanto a detalles de los palcos serían dúplex y para seis personas, uno al nivel del campo de juego como está ahora y el resto repartido entre la segunda y tercera bandeja.



Junto al estadio, a Boca se le presentó un proyecto en donde también se construiría un complejo con un microestadio para el básquet con capacidad de 15.860 espectadores ubicado en Casa Amarilla, el complejo deportivo del club.



Además, allí mismo habrá un hotel cinco estrellas, departamentos, gimnasio, locales y un parqueadero y se construirá una plaza pública para mejorar los accesos al estadio principal.



Cabe señalar que la construcción de la nueva Bombonera podría ser entre 12 a 18 y no se conocen los costos, pero se menciona que saldrá un estadio nuevo y mucho más económico que comprando las manzanas que se necesitaban.