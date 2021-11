Así se jugarán los playoffs en la MLS: nutrida presencia colombiana

El fin de semana quedaron definidos los clasificados en las conferencias este y oeste de la MLS y los cuales seguirán disputando el título 2021. Varios colombianos como Cristian 'Chicho' Arango (Los Ángeles FC) y Andrés Ricaurte (Dallas) se despidieron sin poder avanzar a los playoffs.



Los que si consiguieron su cupo directo a la semifinal fueron Luis Caicedo con el New England Revolution y Michael Barrios con Colorado Rapids, equipos que terminaron primeros en sus respectivas conferencias. Aguardan por rival que saldrá de esta primera ronda y al que se medirán entre el 25 y el 30 de noviembre.

La Major League Soccer anunció en las últimas horas el calendario de la primera ronda de la postemporada, con seis partidos de eliminación directa. Los compromisos se disputarán después de la para por Eliminatorias a Catar 2022, pues algunas figuras estarán con sus respectivas selecciones. Con Colombia se encuentra Yeimar Gómez, del Seattle Sounders, quien fue convocado por primera vez para vestir la tricolor.



Así será la jornada de Playoffs



Sábado, 20 de noviembre



2:30 p.m. | Philadelphia Union vs New York Red Bulls



5:00 p.m. Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps





Domingo, 21 de noviembre



3:00 p.m. | New York City vs Atlanta United



5:30 p.m. | Portland Timbers vs Minnesota United





Martes, 23 de noviembre



8:00 p.m. | Nashville SC vs Orlando City SC



10:30 p.m. | Seattle Sounders vs Real Salt Lake