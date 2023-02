Histórico mercado de fichajes de récords: así se cerró la ventana

El primero de enero se abrió el mercado de fichajes con grandes noticias y con hartos rumores. Más rumores que realidades en varios equipos, como por ejemplo, el Real Madrid quien puso su mirada en el Mundial y buscó la manera de contratar a Jude Bellingham, perdiendo la cabeza pensando en dar a Eduardo Camavinga, quien ahora se quedó como el lateral izquierdo convertido por la lesión de Ferland Mendy. Una ventana corta para los madrileños que solo ficharon a Endrick, quien ni siquiera entra en los planes para esta temporada. El Barcelona tampoco se movió mucho más allá de renovar a Marcos Alonso y subir a Gavi oficialmente.



Pero, quienes sí estallaron fuertemente el mercado de fichajes fueron los equipos de la Premier League, en donde hay un colombiano que presume nuevo club.

Sumado al colombiano que presume nuevo equipo, también aparece el Chelsea que golpeó el mercado con varias incorporaciones para esta temporada y ya ató a dos futbolistas franceses para el 2023/24 que serán Christopher Nkunku y Malo Gusto. El volante y el lateral oficializaron su cambio de equipo, a partir de junio del 2023. Ahora, firmaron a Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, Andrey Santos, Benoit Badiashile, David Datro Fofana y como si fuera poco, perdieron la cabeza con Enzo Fernández firmando al argentino horas antes de que se acabara el mercado de fichajes. Activaron la cláusula de rescisión pagando 121 millones de euros y la novela que empezó desde que Enzo fue campeón con Argentina llegó a su final.



Los 121 millones de euros hacen a Enzo Fernández el sexto jugador más costoso en una ventana de transferencias, lo ponen como el argentino más caro de la historia superando la movida de Gonzalo Higuaín a la Juventus por 90 millones de euros, y también el fichaje más costoso de la Premier League venciendo a Jack Grealish, jugador por el que el Manchester City puso 117 millones de euros. Una locura todo lo que luchó el equipo londinense para llevárselo. No llegará solo, pues gastaron 70 millones en Mykhailo Mudryk, ucraniano que lo comparan con Neymar Jr.

Seguimos en la Premier League y si del Chelsea hay que hablar, también se conocieron bajas del cuadro 'Blue'. Jorginho, quien fuera capitán del club cambió de vereda y firmó con el Arsenal a cambio de 11 millones de euros, además, también ficharon a Leandro Trossard mientras se especulaba la posibilidad de traer a Moisés Caicedo que buscaba una salida, pero no se confirmó a buena hora porque el Brighton rechazó todas las posibilidades de su salida.



El Tottenham Hotspurs sufrió la baja de Matt Doherty que firmó con el Atlético de Madrid, curioso en un irlandés yendo a España, pero a cambio, consiguieron al anhelado lateral derecho, Pedro Porro. El español buscaba su salida del Sporting de Lisboa que finalmente se confirmó y los lusos a cambio firmaron a Héctor Bellerín.



Si hay que seguir hablando de la Premier League, también se destaca la salida de Keylor Navas del Paris Saint-Germain firmando en calidad de cedido con el Nottingham Forest que también trabaja en la defensa con Felipe, el central brasileño que estuvo en el Atlético de Madrid. Marcel Sabitzer cambió la Bundesliga abandonando el Bayern de Múnich para firmar también a préstamo con el Manchester United, un nuevo volante que llega a sobrepoblar la mitad de cancha. De despedidas hay que hablar y si tocamos a la Bundes, pues el bombazo después de Enzo Fernández al Chelsea lo protagonizaron los bávaros que firmaron a Yann Sommer por la lesión de Manuel Neuer, pero también oficializaron el préstamo de Joao Cancelo con una opción de compra que podrán activar por 70 millones de euros.



Movimientos sorpresivos también se llevaron a cabo como el de Florian Thauvin que salió de Tigres de México para firmar con el Udinese, pues tras su experiencia en tierras mexicanas, podría volver a Francia, pero prefirió Italia. Hakim Ziyech quería salir del Chelsea como fuera y encontró la solución con el Paris Saint-Germain, peor el Chelsea desató la polémica enviando hasta tres veces mal los papeles de documentación para finiquitar los detalles. Apelarán para tratar de firmarlo pronto.



Pero los colombianos no se quedan afuera. Aparecieron rumores enormes como James Rodríguez con el Galatasaray o Duván Zapata por la Fiorentina, Southampton, Everton o Newcastle United, Luis Fernando Muriel en la Roma, o Rafael Santos Borré para River Plate, Tigres de México, Valladolid, entre otros. Sin embargo, los que sí se concretaron dejaron importantes operaciones en las distintas ligas a donde pasaron. Jhon Jáder Durán, quien se perfilaba para encarar el Sudamericano Sub-20 se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa por 18 millones de dólares, siendo hasta antes de la llegada de Enzo Fernández al Chelsea, el noveno jugador más costoso en esta ventana de fichajes en la Premier League.



No fue el único Sub-20 que se fue, pues Daniel Luna siguió sus pasos firmando con el Real Mallorca de España, ya fue presentado y por eso no pudo estar en un vital cruce contra Uruguay. Sumado a Luna, Gustavo Puerta también se fue al exterior. El capitán de la Selección Colombia que estaba en el Bogotá FC firmó con el Bayer Leverkusen hasta 2028, pero el club decidió antes prestarlo al Nuremberg para que gane regularidad en Alemania. Éder Álvarez Balanta también llegó a Alemania en condición de cedido al Schalke 04 procedente del Brujas donde tendrá que salir del descenso.



Yony González firmó con el Portimonense al igual que Carlos Emiro Garcés, este último, campeón con el Deportivo Pereira. Andrés Colorado dejó el fútbol brasileño para firmar con el Partizán de Serbia, mientras que, si de salidas hay que hablar, también se destaca la de Yerson Mosquera del Wolverhampton Wanderers de la Premier League en busca de minutos en el Cincinnati de Estados Unidos. También la sorpresiva llegada de Cristian Arango quien perfilaba para quedarse en el LAFC al Pachuca de México. Estos son solo algunos de los fichajes destacados de colombianos y que estallaron al cierre del mercado de fichajes, pero los movimientos fueron demasiados como para enumerarlos todos.