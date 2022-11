Conference League entregó sorteo: Lazio y Fiorentina, los favoritos

Después de darse a conocer los duelos de Champions League y Europa League, la UEFA también hizo el sorteo de los play-offs de la Conference League, la tercera competencia de clubes más importante del fútbol europeo.



De los partidos más atractivos que entregó el sorteo de Conference League fue el de Sporting Braga de Portugal y Fiorentina, quienes se enfrentarán en esta fase de eliminación directa. Igualmente, Lazio, otro de los favoritos al título, tendrá duelo contra Cruj, en una eliminatoria sobre el papel accesible.



Cabe recordar que los ganadores de las ocho eliminatorias de play-offs se unirán a los ocho mejores de cada grupo de la Europa Conference League en los octavos de final. A partir de ahí, la competición será directamente eliminatoria.



Los partidos de esta fase decisiva se empezarán a disputar el 16 y 23 de febrero del 2023.



Partidos ronda de eliminatorias Conference League:



Qarabag vs Gent

Trabzonspor vs Basilea

Lazio vs Cluj

Bodo/Glimt vs Lech Poznan

Braga vs Fiorentina

AEK Larnaca vs Dnipro-1

Sheriff vs Partizan

Ludogorets vs Anderlecht



Clasificados directos a octavos de final:



AZ Alkmaar

Djurgården

İstanbul Basaksehir

Niza