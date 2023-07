Arturo Vidal atacó a Sampaoli: ‘Me tocó un entrenador perdedor’

Arturo Vidal fue uno de los jugadores del panorama internacional que en los años recientes volvió a territorio sudamericano. El volante chileno llegó en el 2022 y fue parte de la conquista de la Copa Libertadores con el mengao.



Sin embargo, el 2023 no arrancó de la mejor manera. Con la llegada de Jorge Sampaoli quedó relegado en el plantel y apenas disputó seis partidos en la Serie A de Brasil, siendo cuestionado por el momento regular del equipo.



Finalmente dejó el club y rápidamente fue fichado por Athletico Paranaense, jugando su primer partido. Luego del compromiso contra Bahía, donde ganaron 2 a 0, el chileno no se quedó callado y se acordó de Sampaoli.



En declaraciones a la prensa, el chileno se refirió a su felicidad de llegar a Paranaense, pero, con un mensaje a Flamengo “Me siento muy feliz de jugar, siempre estoy preparado. Solamente que me tocó un entrenador, un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Pero ahora queda atrás, estoy feliz, espero jugar como titular los próximos partidos y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ganar”.