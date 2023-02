Arturo Vidal se disculpó tras fuerte enfado en partido de Flamengo

El ‘Rey’ Arturo Vidal vivió un infierno en el más reciente partido de Flamengo contra Boavista en el Campeonato Carioca de Brasil y luego de comenzar de suplente, el jugador explotó en el banquillo tras no ser tenido en cuenta por su técnico Vitor Pereira.



Si bien Flamengo logró el triunfo por apenas 1-0, el jugador chileno le tocó ver los noventa minutos en la banca de suplentes y luego sorprendió a sus compañeros al quejarse de manera violenta arrojando botellas y pegándole a las sillas.



De inmediato su fuerte reacción dio la vuelta al mundo y se hizo viral, pero luego de la magnitud del problema, Arturo Vidal decidió enviar un mensaje donde aclaró todo y se disculpó con cuerpo técnico y compañeros de Flamengo.





“Primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera. Sé que a veces mi temperamento me gana, pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia. Sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos. Seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, porque así soy yo. Un guerrero, un ganador”, dice el comunicado de Arturo Vidal en su red social de Instagram.

Que situação! Reação de Arturo #Vidal ao voltar para o banco e não entrar em campo durante a partida do #Flamengo contra o BoaVista.



(📹: BandSports) pic.twitter.com/pSUw6IM4M1 — DECO SRN (@Deco_SRN) February 2, 2023



El próximo reto de Flamengo será el Mundial de Clubes, quien debutará el próximo 7 de febrero, en las semifinales, ante el ganador del duelo entre Wydad y Al Hilal.