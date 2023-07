Arturo Vidal dijo adiós a Flamengo y tiene nuevo equipo: fichaje bomba

URGENTE!!! 🚨🚨



Athletico Paranaense acerta contratação do volante Arturo Vidal, do Flamengo. De acordo com o GE, o chileno fica no time paranaense até o final do ano.



No Fla desde julho de 2022, Arturo Vidal só marcou dois gols vestindo o manto sagrado. pic.twitter.com/q1I3CVXbOl