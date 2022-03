Vidal dejaría Europa por gigante sudamericano: ¿bombazo para la Copa?

Arturo Vidal protagonizaría uno de los bombazos del fútbol sudamericano. El experimentado volante reconoció que le queda muy poco tiempo en Europa y por dicha razón su regreso podría darse próximamente.

En diálogo con ‘TNT Sports’, el chileno aseguró que “el capítulo de Europa se puede cerrar” siempre y cuando lo llamen desde el equipo que lo tiene “felchado” desde hace unos años.



“Tengo el sueño de jugar en Flamengo, eso no lo puedo negar. Cuando se dé, seguramente iré. Ojalá sea pronto. Si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar”, mencionó.



Aunque no precisó si este año se pueda dar el fichaje, no dudó en decir que sus objetivos, en caso de llegar, son grandes: “ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”.



Así mismo reveló que Mauricio Isla, compañero de selección y jugador del ‘Fla’, le ha hablado muy bien del club. Otros que lo buscan convencer son Rafinha -excompañero en Bayern Múnich- y Renato Augusto -excompañero en Bayer Leverkusen-. “Me dicen que es otro mundo el Flamengo” y eso me tiene con muchas ganas de ir", sentenció.



Y para finalizar no se ahorró un solo elogio para la escuadra de ‘Gabigol’ y compañía: “Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica. Todos os que juegan en Sudamérica les gustaría llegar al Flamengo”



Estas fueron las declaraciones del chileno: