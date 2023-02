Vidal se ofreció a un club: ‘Que me busquen si quiere la Libertadores’

Arturo Vidal ha sido uno de los jugadores más importantes que ha tenido el fútbol chileno y en general uno de los más apetecidos a nivel mundial tras ser un jugador internacional que dejó huella en Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán como destacados.



Su llegada a Flamengo de Brasil significó uno de los mejores fichajes del club y su incorporación causó efecto tras conquistar la Copa Libertadores en la edición 2022, pero en una transmisión por sus redes sociales confirmó que no le hace el quite a un posible regreso a su país, Chile.



Frente a una pregunta de un seguidor sobre un retorno a Colo Colo, el equipo que lo vio nacer como figura internacional y el volante no le hizo quite a la pregunta y dejó ilusionada a toda la hinchada del equipo del cacique.



“Si Colo Colo quiere pelear la Copa Libertadores, que me venga a buscar al tiro nomás y vamos”, dijo Arturo Vidal sin problemas a través de una de sus transmisiones.



"SI COLO-COLO QUIERE PELEAR LA LIBERTADORES, QUE ME VENGA A BUSCAR..."



✍🏻 El Rey Arturo Vidal pic.twitter.com/PfYUMXnprO — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2023

Por el momento, la invitación de Arturo Vidal a Colo Colo está en carpeta y quizá más adelante sorprenda con fichar por el histórico equipo chileno, quien no ha vuelto a ser protagonista a nivel internacional y su llegada podría ser una buena opción.