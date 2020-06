¡Robben vuelve desde su retiro! Fue confirmado en su nuevo club

Arjen Robben, que el pasado julio anunció su retirada, vuelve a sorprender al mundo del fútbol al asegurar este sábado, mediante un vídeo, que está dispuesto a descolgar las botas y a regresar a la acción para ayudar al club en el que se formó de pequeño, el Groningen.



A sus 36 años, el zurdo neerlandés, que tras el Groningen completó su carrera con etapas en el PSV Eindhoven, el Chelsea, el Real Madrid y el Bayern Múnich, aseveró que va a tratar de regresar al fútbol la temporada 2020/21 formando parte de la primera plantilla del club en el que se crió.



Groningen ha organizado una conferencia de prensa para el domingo en la que Robben ofrecerá explicaciones sobre esta pretensión. En el video hecho público este sábado destinado a los aficionados, Robben recuerda que tenía doce años cuando comenzó a jugar en la cantera del Groningen, que a los 16 debutó contra el Feyenoord, luego partió al PSV y “tras una maravillosa aventura de 18 años (su carrera)" vuelve "a casa".

Robben indica que durante la crisis del coronavirus participó en actividades del club y pensó "qué mas podría hacer". "En las últimas semanas he tenido conversaciones con personas dentro del club y lo principal: he escuchado la llamada de nuestros aficionados (una pancarta en la que se leía: Arjen, sigue tu corazón", continúa.



El internacional neerlandés apunta que comenzó a volver a entrenarse con una idea y asegura que quiere regresar al fútbol como jugador del Groningen. “Ahora mismo no estoy seguro de lo que ocurrirá. De lo que estoy seguro es que mi ilusión y motivación están al 100 por ciento. Será un duro reto físico, pero voy a intentarlo. Voy a trabajar duro y cuando todo esté bien me uniré a los entrenamientos del equipo para la próxima temporada", explica.



“Mi sueño es jugar con la camiseta del Groningen", añade Robben, que de hecho ya aparece con la elástica verdiblanca del club neerlandés, cuyo equipo acabó la presente campana, inacabada por la pandemia, en la novena plaza.