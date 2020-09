La cruel y desgarradora confesión del asesino de un árbitro en Italia

El pasado 21 de septiembre, la noticia del asesinato del árbitro Daniele de Santis y su prometida (Eleonora Manta) conmocionó el fútbol italiano. El juez, de 33 años, alternaba su carrera dirigiendo partidos de la Serie B y la Serie C. Ambos fueron asesinados en su casa, en la ciudad de Lecce.



El asesino, según testigos, fue un hombre que fue visto cuando corría con un cuchillo, una mochila y su rostro cubierto. Sin embargo, los vecinos informaron a la policía que el árbitro, que falleció en las escaleras del complejo de apartamentos en el que vivía, llegó a gritar el nombre de su atacante antes de morir.



Así, la policía capturó a Antonio de Marco, un estudiante de enfermería de 21 años que supuestamente había sido compañero de piso de Eleonora Manta en el apartamento del homicidio hasta agosto, cuando De Santis empezó a vivir con ella.



De Marco aceptó el horrible asesinato de Daniele y Eleonora, a los que les propinó más de 60 puñaladas, pues le pidieron que se marchara del apartamento donde residían.



“Hice una tontería. Sé que me equivoqué. Los maté porque estaban demasiado felices y por eso me enojé”, fue la desgarradora y cruel confesión del asesino.



El perfil de Facebook de Antonio fue clave para encontrar su culpabilidad, pues había publicado un mensaje que decía: “Deseo de venganza, un plato para servir frío. Es cierto que la venganza no resuelve el problema, pero por unos instantes te sientes satisfecho”.



Antonio de Marco, el asesino de la pareja, estaba realizando las prácticas en el hospital Vito Fazzi, de la capital de Salento; sus compañeros lo describen como “un estudiante modelo pero introvertido, cerrado, con pocos amigos”.