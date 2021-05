¡Otra figura de Sudamérica cuelga los guayos! Así se despidió Valencia

A través de sus redes sociales, Antonio Valencia anunció este miércoles que oficialmente "cuelga los guayos". El internacional ecuatoriano, considerado uno de los mejores futbolistas de su país, acaba de terminar temporada con Querétaro, en la Liga de México, equipo que se despidió el fin de semana con goleada 5-0 frente a Santos Laguna.



Problemas de rodilla fueron claves para que el futbolista de 35 años decidiera poner fin a su carrera como futbolista, la cual tejió por más de 18 años.

"La lesión de rodilla me apareció a los 29 años y es la hora de decir gracias a este lindo deporte (...) No pensé que este momento llegaría tan pronto, pero mi cuerpo me ha pedido que tome la decisión. Si en esta carrera les he fallado, les pido perdión", dice Valencia en su comunicado.



En el escrito, el ecuatoriano recuerda que salió de su casa a los 14 años con el sueño de ser futbolista profesional y fue así como llegó a Quito para jugar con Caribe Junior. Después de su debut en 1998, Valencia vistió las camisetas de El Nacional, de su país, por tres años, para dar el salto a Europa. Allí jugó con Villarreal, Wigan y Manchester United. Después de jugar año y medio en Liga de Quito, fichó con Querétaro este año y después de un semestre decidió poner fin a esta historia.