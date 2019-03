Anitta, ¿el nuevo amor de Neymar en medio del Carnaval de Río?

En medio de los carnavales y antes de que Neymar decidiera reincorporarse a la disciplina de PSG, que le exigió volver en la previa de la vuelta de Champions League, el brasileño se vio envuelto en otra polémica, pero esta vez relacionada con el corazón, pues el delantero, en menos de tres días, habría cambiado de novia.



Según los medios que se encuentran cubriendo la celebración, el astro brasilero habría tenido un encuentro romántico con la cantante, Anitta, quien aseguran que era amiga de su exnovia, Bruna Marquezine. Sin embargo, además de asegurar que ella no era amiga de Bruna, la cantante también aseguró que con Neymar eran simplemente amigos.



Y aunque, de momento, no hay nada comprobado y desde ambas partes aseguraron que el romance no existió, lo cierto es tanto el futbolista como la cantante se dejaron ver muy cariñosos en medio del carnaval, disfrutando de una fiesta que el jugador parece no estar dispuesto a perderse y en la que cada año muestra un nuevo amor.



En este caso fue Anitta, con quien, además, le tocó vivir el incómodo momento de encontrarse con su ex, a quien se cruzó en medio de un sensual baile, en una discoteca a la que el astro brasilero ingresó y de la que se marchó, instantáneamente, luego de ver quién era la protagonista principal de la tarima.



Hay que recordar que Anitta es reconocida en nuestro país por el video que protagonizó con J. Balvin.