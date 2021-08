América goleó en Estados Unidos: 3-0 en el amistoso contra Medellín

Deportivo Independiente Medellín cayó 3-0 contra América de Cali en juego amistoso disputado en New Jersey. El conjunto escarlata se impuso sobre el poderoso con goles de Jorge Segura, Joao Rodríguez y una anotación en propia puerta de Juan José Parra, quien no logró terminar todo el partido por lesión.



El primer tiempo arrancó con minutos de estudio, repartición de la posesión de la pelota y aproximaciones por parte de América de Cali mediante la pelota quieta. Medellín buscaba el juego por bandas e intentaba salir con la pelota, pero no lograba conseguir espacios para atacar con solvencia.



Al minuto 17, los escarlatas se fueron en ventaja a través de Jorge Segura, quien aprovechó un rechazo corto de Juan José Parra, el cual no logró neutralizar un cobro de tiro libre efectuado por Daniel Hernández. Mientras que en el corazón del área estaba bien ubicado el zaguero propiedad del Watford, quien definió con comodidad para irse en ventaja a favor de los vallecaucanos. Sobre el minuto 22, Daniel Hernández había ampliado el marcador para América, pero el cuerpo arbitral decidió anular la jugada por fuera de lugar.



La lluvia torrencial que caía en el Red Bull Arena de New Jersey, dificultaba la intensidad en el juego del DIM, sumada a la falta de experiencia de muchos jugadores del poderoso con respecto al plantel que dispuso América para este encuentro. El primer tiempo terminó sin novedades y con la ventaja parcial en el marcador para América de Cali.



En el segundo tiempo, menguó la lluvia y América tomaba la iniciativa, dominando la pelota e inquietando el arco poderoso con acciones ofensivas por bandas y centros desde los costados, buscando a sus delanteros.



Al minuto 16, América estiró la ventaja a través de un gol en propia puesta de Juan José Parra, quien regresaba al DIM tras un paso de seis meses en el Texas North, un despliegue sobre la banda izquierda del conjunto vallecaucano mediante Luis Paz, quien mandó un pase al área chica, pero Parra intentando rechazar, metió la pelota en su propio arco. Sobre el minuto 23, Juan José Parra tuvo que retirarse debido a un fuerte golpe sufrido intentando defender un ataque de América.



Los últimos minutos fueron para mostrar el colorido de los hinchas y que ambos entrenadores hicieran cambios, el resultado era lo de menos en un partido un tanto atravesado en el calendario de los equipos. A cuatro minutos de finalizar el juego, Joao Rodríguez marcó el tercer gol y definitivo para los diablos rojos.



Tras este juego amistoso, tanto Medellín como América regresarán a Colombia, los poderosos a seguir preparando su partido del próximo miércoles por la vuelta de la Fase III en la Copa Colombia frente a Once Caldas y los diablos rojos para jugar el encuentro por la cuarta fecha de la Liga colombiana también contra el ‘blanco blanco’ de Manizales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8