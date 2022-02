Amargo regreso de Mourinho al San Siro: derrota y eliminación en Copa

El Inter de Milán consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Italia gracias a un golazo del atacante chileno, Alexis Sánchez, que sentenció el choque frente al Roma (2-0), en lo que fue el regreso del técnico portugués José Mourinho a San Siro desde que abandonó el club interista en 2010.

El Inter no especuló y amargó el regreso de Mourinho a la que fue su casa durante dos temporadas, en las que consiguió el primer tripelete de la historia del club: Liga, Copa y Liga de Campeones. No habían pasado ni tres minutos de encuentro y el delantero bosnio Edin Dzeko ya había inaugurado el marcador, aprovechando una mala salida de balón del brasileño Roger Ibáñez que el croata Ivan Perisic convirtió en una gran asistencia para un ariete que definió de primeras con el interior.



El líder de la Serie A fue un vendaval los primeros veinte minutos, asfixió a un Roma que no pudo frenar las internadas de los locales, demostró con argumentos por qué va primero en el campeonato doméstico y se redimió de su derrota en el derbi milanés del pasado sábado.



Los hombres que dirige el italiano Simone Inzaghi fueron superiores en todas las líneas, ofensiva y defensivamente, siempre esquivando la presión del Roma y percutiendo la espalda romana con las internadas de los carrileros.



En la segunda parte, ya con un ritmo mucho más bajo pero con el Inter dominando de la misma manera el encuentro, emergió la figura de Alexis Sánchez para sentenciar el partido. El siete 'nerazzurri' sacó un zapatazo con la pierna derecha desde la frontal que acabó en una escuadra de la portería defendida por el luso Rui Silva.



Roma tuvo en el italiano Nicolo Zaniolo su hombre más peligroso y dispuso en sus botas de las ocasiones más claras del partido para igualar el marcador, pero el delantero no acertó. El miércoles, Milan y Lazio se disputarán otra plaza en las semifinales de esta Copa Italia, mientras que Atalanta-Fiorentina y Juventus-Sassuolo harán lo propio el jueves.



EFE