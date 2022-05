Más que nunca, 'the special one': alucinante palmarés de Mourinho

José Mourinho, odiado o amado pero jamás ignorado, ha vuelto a obligar al mundo a mencionar su nombre.

El portugués se ha coronado como primer campeón de la Conference League, torneo recién creado por la UEFA y que lo tiene a él, como no podía ser de otra manera, ya inscrito en su historia.



Mourinho ha celebrado, tras la victoria 1-0 de Roma contra Feyenoord, su título número 25, lo que reafirma el sobrenombre que tanto le gusta: The Sepecial One.



Pero además, puede presumir, si no lo había hecho, del prestigio de haberlo ganado todo en Europa: una Copa de la UEFA con Porto (2002/2003), dos Champions League desde que así se llama con Porto y con Inter de Milan (2003/2004 y 2009/2010, respectivamente), una de Europa League con Manchester United (2016/2017) y ahora la naciente Conference league con Roma (2021/2022), que esperó más de 30 años por un título continental.