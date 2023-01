Nadie habla idioma de Cristiano en la cancha: duro revés del Al-Nassr

Al-Nassr aprendió una dura lección: por muy Cristiano Ronaldo que seas, si no tienes un equipo confiable, que hable tu idioma futbolístico en la cancha, no te va a alcanzar ni con una danza de millones.

Fue Alittihad (dirigido por Nuno Espírito Santo) el que le enseñó una verdad que presentía pero que sufrió tras caer 3-1 y quedar eliminado de la Supercopa árabe.



Algún lujito de Cristiano Ronaldo con su típico amague antecedía a una noticia que no quería saber: Alittihad fue el que se avivó primero, a los 15 minutos, cuando Romarinho sorprendió a la lenta zaga de Al-Nassr y castigó al arquero Rossi (reemplazo del lesionado David Ospina) con el 1-0 parcial.



A los 24 fue el portero argentino el que evitó el segundo gol local con una gran reacción, ante la molestia de los atacantes que pedían un penalti inexistente.



Tuvo el estelar portugués el empate a los 41 con un cabezazo espectacular que rechazó casi milagrosamente el arquero y en la jugada siguiente vino el contragolpe, en la pelota que perdía 'Pity' Martínez y que mandaba a guardar Hamdallah (pase de Romarinho) para el 2-0 que castigaba al club de Ospina.



Y es que no tenía mayores socios el portugués que iban a ver los millonarios al estadio pues, salvo Martínez, era un equipo muy partido, muy pocos jugadores con el talento para entender los movimientos del 7 mucha posesión sin mayor sentido.



Debió que esperar al segundo tiempo, a los 67 minutos, para que Luiz Gustavo dejara de depender de su estrella y se animara a tomar un remate frontal que le quedó para descontar y devolver a su equipo al partido.

Se animó Cristiano, se ilusionaron sus hinchas, pero no le llegó ni una pelota limpia y en cambio en un acelerón de Alittihad otra vez durmió la zaga de Al-Nassr y Romarinho consolidó el doblete y el 3-1 final

.

Una durísima plancha y una derrota suma Cristiano en su aventura árabe. Nadie dijo que sería fácil. Pero ¿tan duro?