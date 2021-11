La liga peruana se define con el clásico: ex-Nacional dio la ventaja

Alianza Lima quedó este domingo más cerca de adjudicarse el título de la Liga peruana al derrotar a Sporting Cristal por 1-0, con gol del delantero argentino Hernán Barcos, en el partido de ida de la final, que tuvo el regreso de los hinchas a las tribunas del Estadio Nacional de

Lima.



Desde el primer minuto el partido resultó abierto y lleno de alternativas de gol. El equipo celeste fue el primero en generar peligro en la portería rival con un remate del argentino Marcos Riquelme, que acabó con el balón en las manos del portero del conjunto blanquiazul, Ángelo Campos.

La paridad en el marcador la rompió sobre el minuto 33 del duelo Barcos, ex Atlético Nacional, luego de sacar un remate de una asistencia de Wilmer Aguirre, ambos unos de los jugadores más participativos del primer tiempo del compromiso.



En la segunda mitad del choque, el elenco rimense tuvo más control del juego y adelantó líneas en busca de espacios para encontrar la opción de gol en el área del equipo que dirige el argentino Carlos Bustos, pero le faltó eficacia para conseguir el empate.



Este parecía que se definía alrededor del minuto 69 del cotejo, cuando Riquelme protagonizó la oportunidad más clara del conjunto celeste con un disparo hacia el arco del Alianza que Campos detuvo con una gran atajada. Apenas unos minutos después, el mismo atacante del Cristal hizo entrar el balón en la portería rival con un tanto que fue anulado por el juez que sancionó una supuesta posición adelantada que nunca existió.



Los primeros cambios llegaron a partir del minuto 57 del compromiso, cuando el técnico del Cristal, Roberto Mosquera, mandó al ruedo a Alejandro Hohberg y Johan Madrid en respuesta a las variantes de Bustos, que había hecho ingresar al campo a Jefferson Farfán y Ricardo Lagos.



Alianza supo sostener el resultado en su defensa y contrarrestar la ofensiva rival, mientras los celestes no dejaron de buscar la igualdad hasta en los minutos añadidos del duelo, cuando el volante argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra falló un remate que se fue alto.



Con ese triunfo crucial, y a la espera aún de los 90 minutos de vuelta que se disputarán el próximo domingo, Alianza se acerca al título nacional, que no logra desde 2017.



En esta final se permitió una aforo del 30 % en las gradas, lo que supuso el retorno del público a los estadios en la liga peruana, que llevaba casi dos años disputándose a puerta cerrada y con todos los partidos centralizados en la capital para evitar el desplazamiento de los equipos por las distintas regiones.