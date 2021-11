¡Imperdible! La liga suramericana que se define con histórico clásico

Alianza Lima y Sporting Cristal, los dos mejores clubes con creces del año en la liga peruana, se juegan desde este domingo el título de campeón nacional en el partido de ida de la final, un clásico limeño con muchas aristas.



Mientras Cristal arrasó en la primera etapa de la temporada, Alianza lo hizo en la segunda, y eso les llevó a protagonizar este cara a cara lleno de tensión.



Al equipo celeste le toca defender el título de campeón nacional que ya conquistó el año pasado de la mano también de Roberto Mosquera en el banquillo, y para el conjunto blanquiazul es la tercera final en cuatro años, tras las perdidas en 2018 ante Cristal, precisamente, y en 2019 frente a Binacional.

A ello se suma el orgullo herido del equipo aliancista, motivado por dar el golpe después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) restituyese a este histórico del fútbol peruano en la primera división y anulase el descenso que sufrió el año pasado por una arbitraria decisión de la Federación Peruana.



No obstante, el cuadro 'íntimo' que dirige el técnico argentino Carlos Bustos no llega en las mejores condiciones para este decisivo encuentro, pues hace dos semanas un brote de covid-19 afectó a una docena de jugadores y obligó a suspender por varios días los entrenamientos.



Entre los futbolistas contagiados se encuentra el delantero colombiano Arley Rodríguez, ex-Nacional, que se incorporó esta semana a las prácticas, por lo que probablemente Bustos guíe el ataque nuevamente en una pareja longeva como el argentino Hernán Barcos, otro con paso verdolaga, y Wilmer Aguirre, ambos de 37 y 38 años, respectivamente.



Los blanquiazules solo han perdido dos encuentros en todo el año y los dos fueron frente a Cristal, cuyo técnico, Roberto Mosquera, planea alinear el mismo que en el último precedente, donde el cuadro celeste se impuso por 3-1 con un doblete del ariete argentino Marcos Riquelme.



Eso significa que el mediapunta Alejandro Hohberg comenzará el encuentro en el banquillo, pese a que ya está recuperado de su reciente lesión, por lo que podría ser utilizado por Mosquera como revulsivo en el segundo tiempo. Las únicas ausencias confirmadas en Cristal son las de los lesionados Martín Távara y Christopher Olivares, que no reaparecerán hasta la siguiente temporada.



Esta final supondrá el retorno del público a los estadios en la liga peruana, que llevaba casi dos años disputándose a puerta cerrada y con todos los partidos centralizados en la capital Lima para evitar el desplazamiento de los equipos por las distintas regiones.



Hasta ahora solo los partidos de la selección peruana habían tenido espectadores, con un aforo limitado, como ocurrirá en esta ocasión, donde solo podrán ingresar cerca de 13.000 personas entre aficionados equipos. No obstante, la confirmación de abrir las puertas del Estadio Nacional a los hinchas llegó apenas tres días antes del primer encuentro.