Alfredo Arias tendrá a Carlos Sánchez en Peñarol: 'Cumplo un sueño'

Alfredo Arias ya se puso a la disposición del Club Atlético Peñarol en una aventura importante de regreso a su país después de dejar un gran papel con Independiente Santa Fe en Colombia. El estratega tomó una gran decisión en medio de la Liga BetPlay 2022-II durante los cuadrangulares al oficializar su salida del cuadro cardenal de Colombia, y, por asuntos de la lejanía y temas personales, aceptó las ofertas del equipo carbonero.



Tras dirigir a Carlos Alberto Sánchez en Independiente Santa Fe durante los meses que estuvo, Alfredo Arias se volverá a encontrar con otro Carlos Sánchez en Peñarol tras oficializar la llegada del uruguayo de 38 años tras su salida del Santos de Brasil.

Para Carlos Andrés Sánchez es un sueño cumplido firmar con el Club Atlético Peñarol, algo que deseó desde que arrancó su carrera deportiva. El internacional con Uruguay por fin pudo cumplir llegar a los 'Manyas' y que fue esquivo cuando empezó su trayectoria con Liverpool. En ese entonces, las ofertas llegaron de Peñarol, pero no se lograron concretar.



Curiosamente, Alfredo Arias sí dirigirá a Carlos Sánchez, pero no al colombiano, quien todavía espera definir su futuro o con Independiente Santa Fe o lejos del club bogotano, pues, durante los inicios de la pretemporada cardenal, no se presentó el volante de marca y un gran líder y referente de Colombia. Por su parte, Carlos Sánchez (el uruguayo), culminó su vínculo con Santos de Brasil y en su cuenta de Twitter escribió, "cumpliendo mi sueño de chico estoy feliz de estar acá. ¡Espero dejar todo de mí como siempre lo hice! Gracias a Peñarol por confiar en mí y hacer mi sueño realidad. Arriba el Manya". El 'Pato' Sánchez es el cuarto fichaje de Arias, tras firmar a Sebastián Rodríguez, Abel Hernández y Leo Coelho.