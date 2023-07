Con plata y tacaños: Al Nassr de Cristiano fue sancionado por FIFA

El poderoso equipo de Arabia Saudita, Al Nassr, está envuelto en graves problemas por el fichaje de Ahmed Musa, jugador que tuvo un recordado paso por Leicester City en 2018 y que luego fichó por el gigante árabe donde estuvo hasta la temporada 2021

Tras irregularidades en el fichaje de Musa, el ahora equipo de Cristiano Ronaldo fue sancionado por la FIFA por no pagar la deuda del jugador nigeriano al Leicester City.



La FIFA menciona que el equipo saudí no ha pagado el valor de 460.000 euros más intereses en temas relacionados con el rendimiento de Musa.



Además, la sanción les acarrea la prohibición de no poder fichar más jugadores, situación que fue advertida en 2021, temporada donde tenían a Musa en sus filas. De esta manera, no podrán hacer incorporaciones y la única solución que tienen es pagar la deuda al Leicester City para que se les levante la dura y ejemplar decisión del ente rector del fútbol mundial.



💥 La FIFA sorprendió con una SANCIÓN ejemplar al Al-Nassr de Arabia Saudita, club donde juega Cristiano Ronaldo: no podrá fichar nuevos jugadores por tres mercados de pases consecutivos por una deuda pendiente desde el 2018https://t.co/Ah8YebTi6V pic.twitter.com/S0i4YCU3gD — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2023



Hay que mencionar que esta temporada Al Nassr logró fichar a Marcelo Brózovic, proveniente del Inter de Milán, pero no han cerrado la transferencia de Hakim Ziyech y Domenico Berardi, por lo que necesitan actuar de inmediato para poder seguir con las negociaciones.