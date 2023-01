Al Nassr y un escenario perfecto: así convencería a estrella del PSG

Un 2022 que tuvo varias dudas en el futuro y en el contrato de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain. El defensor central al principio no estaba tan convencido de poder calar de la mejor manera en el fútbol francés, y su adaptación le costó bastante. A su vez, los directivos del cuadro parisino tampoco estaban muy a gustos al principio con el zaguero ex Real Madrid. Sin embargo, con Christophe Galtier en el banquillo, Ramos ha sido indiscutible titular y no ha soltado la posición al lado del capitán, Marquinhos.

El mundo tendrá los ojos puestos en el nuevo Al Nassr que firmó a Cristiano Ronaldo y sueña con fichar a Sergio Ramos y a Sergio Busquets. Por esta razón, quieren que el fútbol en Arabia Saudita crezca mucho más. Las miradas estarán puestas en el contrato del defensor central, que, en el pasado mantuvo que quería continuar en el Paris Saint-Germain por lo menos por tres años más y luego experimentar en otra liga.



Sergio Ramos acaba contrato con el Paris Saint-Germain en el verano del 2023, pero quiere renovarlo. Por su parte, ni Luís Campos ni Nasser Al-Khelaïfi han entablado una conversación para la ampliación del vínculo de Ramos. Al Nassr se mantiene a la expectativa y ya tendría en sus manos la posibilidad de convencer a Sergio, pues se especula que, a falta de confirmación, habrá un amistoso entre el conjunto de Arabia Saudita de Cristiano Ronaldo contra el equipo de Lionel Andrés Messi.



Para nadie es un secreto que todo se centrará en, tal vez el último partido entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi enfrentados, pero para el Al Nassr sería la oportunidad para convencer a Sergio Ramos y entablar un diálogo con el Paris Saint-Germain para quedarse con el zaguero de 36 años. Los saudíes no quieren parar solo con el luso, pues esperan seducir a Ramos con un atractivo proyecto para que se una al club.