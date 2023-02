Por fin marcó Cristiano Ronaldo, pero dejó muchas dudas: vea su show

La noticia es que Cristiano Ronaldo por fin marcó su primer tanto en la exótica Arabia Saudita. Pero no significa que tenga mucho para celebrar.

La estelar contratación de la liga local por fin se reportó en el empate de Al-Fateh contra Al-Nassr, equipo que sufrió más de la cuenta y que no llegó a tener casi nada del espectáculo que fue a ver.



Al-FAteh se adelantó muy temprano, a los 12 minutos, con gol de Tello, que evidenció serias fallas defensivas en el equipo de CR7.

Por fortuna Talisca, el que debió ser el mejor del campo, empató en una llegada masiva en la que no miró a la estrella sino que resolvió él a los 42.



​Pero en el complemento, Bendebka, a los 58, marcó una verdadera joya al tomar un centro y sin dejarla caer meterla es una acrobacia que supuso el 2-1. Cristiano no lo tomó bien, se excedió en faltas y hasta mereció una amarilla y el público se empezó a incomodar.

⚽️ ¡Otro golazo de Al Fateh! Bendebka y una definición de primera para el 2-1 ante Al Nassr. pic.twitter.com/8QhnCVxUdt — DSports (@DSports) February 3, 2023



Hasta que vino un discutido penalti a los 90 minutos que cobró bien el portugués para el 2-2 final, lo que generó amplia discusión en la cancha y en la tribuna. Talisca, a los 90+5, salió expulsado cuando se presentía una remontada local.

🔥 ¡PRIMER GOL DE CRISTIANO RONALDO EN AL NASSR!



⚽️ El Bicho, de penal, marcó el 2-2 ante Al Fateh a pocos minutos del final.



Lo vives en DSPORTS y @DGO_Latam. pic.twitter.com/kUmWWbneL7 — DSports (@DSports) February 3, 2023



El juego del portugués, su contundencia y su extraordinario valor, aún está por verse en Arabia Saudí. Por ahora no pierde Al-Nassr, pero cómo sufre aún con Cristiano.