La misteriosa salida del portero Agustín Orión del Colo Colo de Chile

El portero argentino Agustín Orión, titular del Colo Colo chileno desde su llegada a mediados del 2017, alcanzó este miércoles un acuerdo con los dirigentes para abandonar la institución de forma anticipada, según informaron varios medios que citaron fuentes del club y confirmó luego el propio jugador. El jugador, que tenía contrato hasta el 2020, aclaró que se trata de una razón personal y que no es porque sea suplente.

El club permitió que fuese el propio guardameta quien hiciera pública la decisión, desmintiendo que obedezca a que en adelante el titular será Brayan Cortés, como afirmaron algunos medios. Sin embargo, eludió precisar las razones por las que deja el club chileno.



"Es una decisión que no se toma de un día para otro. Hay personas detrás mío mi esposa y mis hijos, que viven acá", dijo Orión en una rueda de prensa que ofreció en el estadio Monumental.



"No acostumbro irme de un club, porque me dicen que no voy a jugar. En todos los lados tienes que pelear un puesto. No soy un cobarde que no va a pelear un puesto", subrayó, en alusión a tales versiones, el portero de 38 años, cuya trayectoria incluye a San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de la Plata, Boca Juniors y Racing de su país.



El portero, cuyo contrato vencía en 2020 y que disputo 60 partidos oficiales con el Colo Colo desde su llegada, perdió el puesto debido a una lesión en el hombro izquierdo que sufrió el pasado enero en un torneo de pretemporada y recién pudo volver a los entrenamientos hace pocos días.



En tanto, el puesto lo conquistó el joven Brayan Cortés, calificado como una promesa del fútbol chileno, con un par de convocatorias a la selección nacional y el técnico, Mario Salas, eligió ahora mantenerlo como titular.

Durante su estancia en el Colo Colo, Orión ganó con el club las Supercopas del 2017 y 2018 y el Torneo de Transición 2017 con un total de 60 partidos, en los que el club sumó 28 triunfos, 12 empates y 20 derrotas. Le convirtieron un total de 70 goles.



Su campaña incluyó la Copa Libertadores 2018, en la que jugo 10 partidos y el Colo Colo llegó a cuartos de final, en los que fue eliminado por el Palmeiras brasileño.