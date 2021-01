¡Agéndese ese fin de semana! Estos son los partidazos que le esperan

Entre viernes y domingo se vivirán interesantes partidos en las diferentes ligas del mundo, que incluye actividad de jugadores colombianos y final de Supercopa de España a bordo. Este viernes hay clásico portugués y el domingo, la Juventus enfrentará al colíder del fútbol italiano.



Vaya anotando en su agenda futbolera los horarios de partidos de las diferentes ligas, entre las que se destacan la Serie A, Premier League, Primeira Liga y la Bundesliga. ¡Están imperdibles!...



Viernes, 15 de enero

​

Serie A

2:45 pm | Lazio vs Roma



Bundesliga

2:30 pm | Berlin vs Bayer Leverkusen



Liga de Portugal

4:00 pm | Porto vs Benfica



Liga MX

8:30 pm | Necaxa vs Atlético San Luis

10:30 pm | Juárez vs Tijuana



Sábado, 16 de enero

​

Premier League

12:30 pm | Fulham vs Chelsea

3:00 pm | Leicester vs Southampton



Copa del Rey

2:00 pm | Leganés vs Sevilla



Serie A

9:00 am | Bologna vs Hellas Verona

12:00 m | Torino vs Spezia

2:45 pm | Sampdoria vs Udinese



Bundesliga

9:30 am | Borussia Dortmund vs Mainz 05

9:30 am | Koln vs Hertha Berlin



Ligue 1

3:00 pm | Angers vs PSG



Copa Sudamericana

6:30 pm | Defensa y Justicia vs Coquimbo Unido



Liga MX

10:06 pm | Monterrey vs América



Domingo, 17 de enero

​

Supercopa de España (Final)

3:00 pm | Barcelona vs Athletic Bilbao



Premier League

Aston Villa vs Everton (aplazado)

9:00 am | Sheffield vs Tottenham

11:30 pm | Liverpool vs Manchester United

2:15 pm | Manchester City vs Crystal Palace



Copa del Rey

12:00 m |Tenerife vs Villarreal



Serie A

6:30 am | Napoli vs Fiorentina

12:00 m | Atalanta vs Genoa

2:45 pm | Inter vs Juventus



Bundesliga

9:30 am | Bayern Munich vs SC Freiburg