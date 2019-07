Agenda FUTBOLRED: partidos imperdibles de este fin de semana

Este fin de semana comenzará con el primer derbi español de la temporada entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que se jugará en New Jersey lo que marca un hecho histórico por ser la primera vez que se jugará fuera del territorio europeo. Por su parte, el Barcelona pondrá a madrugar a sus seguidores en Latinoamérica, pues jugará el sábado en Japón. Para los amantes del fútbol argentino, comienza este viernes la Superliga y el Racing abrirá la programación. Además, todo el fútbol de nuestra Liga Colombiana, que tendrá un partidazo entre Medellín y Junior, este domingo.

Viernes 26 de julio

6:30 p.m. Real Madrid vs. Atlético de Madrid (amistoso)

7:00 p.m. Racing vs. Unión de Santa Fe (Superliga Argentina)

⚽🏆 ¡Prepárate! Se vienen grandes partidos en la International Champions Cup.



— DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 24, 2019





Sábado 27 de julio



4:00 a.m. Vissel Kobe vs. F.C. Barcelona (amistoso)

6:30 a.m. París Saint-Germain vs. Inter de Milán (amistoso)

10:00 a.m. Borussia Dortmund vs. Udinese (amistoso)

11:00 a.m. Ajax vs. PSV Eindhoven (Supercopa de Holanda)

5:00 p.m. Bucaramanga vs. Millonarios (Liga Colombiana)

6:00 p.m. Argentinos Juniors vs. River Plate (Superliga Argentina)





Domingo 28 de julio



11:00 a.m. Liverpool vs. Napoli (amistoso)

2:00 p.m. Milan vs. Benfica (amistoso)

3:15 p.m. Huila vs. Cali (Liga Colombiana)

5:00 p.m. Jaguares vs. Nacional (Liga Colombiana)

5:30 p.m. Santa Fe vs. Alianza Petrolera (Liga Colombiana)

6:00 p.m. Boca Juniors vs. Huracán (Superliga Argentina)

7:30 p.m. Medellín vs. Junior (Liga Colombiana)



