Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Arranca abril con una semana llena de fútbol. Europa aprovechará para tener fecha de Liga en países como España, Italia o Inglaterra. Además, avanzarán en los finalistas de las Copas en otros lados, como Alemania o Francia.



Por su parte, en Colombia también habrá fecha de la Liga I y en nuestro continente se jugarán partidos de Copa Libertadores y Copa Suramericana.



Estos son los 75 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 1 de abril

1:30 p.m.: Saint-Etienne vs. Nimes (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Arsenal vs. Newcastle (Liga de Inglaterra).



6:00 p.m.: Boyacá Chicó vs. Universitario Popayán (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Quindío vs. Tigres (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 2 de abril

11:30 a.m.: Paderborn vs. Hamburgo (Copa de Alemania -cuartos de final-).



12:00 M.: Milan vs. Udinese (Liga de Italia).



12:30 p.m.: Atlético de Madrid vs. Girona (Liga de España).



1:30 p.m.: Espanyol vs. Getafe (Liga de España).



1:45 p.m.: Watford vs. Fulham (Liga de Inglaterra).



1:45 p.m.: Wolverhampton vs. Manchester United (Liga de Inglaterra).



1:45 p.m.: Augsburgo vs. Leipzig (Copa de Alemania -cuartos de final-).



2:00 p.m.: Cagliari vs. Juventus (Liga de Italia).



2:10 p.m.: Lyon vs. Rennes (Copa de Francia -semifinal-).



2:15 p.m.: Braga vs. Porto (Copa de Portugal -semifinal-).



2:30 p.m.: Villarreal vs. Barcelona (Liga de España).



4:15 p.m.: Mineros vs. Sol de América (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: San José vs. Liga de Quito (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Cerro Porteño vs. Nacional de Montevideo (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: San Lorenzo vs. Palmeiras (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Huila (Liga de Colombia).



6:30 p.m.: Universidad Católica de Ecuador vs. Colo Colo (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Palestino vs. Alianza Lima (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Melgar vs. Junior (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Atlético Paranaense vs. Boca Juniors (Copa Libertadores).



8:00 p.m.: América de Cali vs. Equidad (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: América vs. Tijuana (Copa de México -semifinal-).



Miércoles, 3 de abril

11:30 a.m.: Bayern Múnich vs. Heidenheim (Copa de Alemania -cuartos de final-).



12:00 M.: Empoli vs. Napoli (Liga de Italia).



12:00 M.: Montpellier vs. Guingamp (Liga de Francia).



12:00 M.: Estrasburgo vs. Reims (Liga de Francia).



12:30 p.m.: Athletic Bilbao vs. Levante (Liga de España).



1:30 p.m.: Éibar vs. Rayo Vallecano (Liga de España).



1:30 p.m.: Huesca vs. Celta de Vigo (Liga de España).



1:45 p.m.: Chelsea vs. Brighton & Hove Albion (Liga de Inglaterra).



1:45 p.m.: Manchester City vs. Cardiff City (Liga de Inglaterra).



1:45 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace (Liga de Inglaterra).



1:45 p.m.: Schalke 04 vs. Werder Bremen (Copa de Alemania -cuartos de final-).



2:00 p.m.: Roma vs. Fiorentina (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Torino vs. Sampdoria (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Frosinone vs. Parma (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Genoa vs. Inter (Liga de Italia).



2:00 p.m.: SPAL vs. Lazio (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Paris Saint Germain vs. Nantes (Copa de Francia -semifinal-).



2:30 p.m.: Valencia vs. Real Madrid (Liga de España).



2:45 p.m.: Sporting Lisboa vs. Benfica (Copa de Portugal -semifinal-).



4:00 p.m.: Envigado vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: Internacional vs. River Plate (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Universidad de Concepción vs. Godoy Cruz (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Atlético Mineiro vs. Zamora (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Cúcuta vs. Pasto (Liga de Colombia).



6:30 p.m.: Independiente vs. Deportivo Binacional (Copa Suramericana).



6:30 p.m.: UT Cajamarca vs. Cerro (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Emelec vs. Cruzeiro (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Deportivo Lara vs. Huracán (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Flamengo vs. Peñarol (Copa Libertadores).



8:00 p.m.: Alianza Petrolera vs. Millonarios (Liga de Colombia).



10:00 p.m.: Juárez vs. Pumas (Copa de México -semifinal-).



Jueves, 4 de abril

12:00 M.: Sassuolo vs. Chievo (Liga de Italia).



12:30 p.m.: Sevilla vs. Alavés (Liga de España).



1:30 p.m.: Leganés vs. Real Valladolid (Liga de España).



2:00 p.m.: Atalanta vs. Bologna (Liga de Italia).



2:30 p.m.: Real Sociedad vs. Real Betis (Liga de España).



4:15 p.m.: Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Mérida



5:00 p.m.: Universidad Católica vs. Gremio (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Santa Fe vs. Jaguares (Liga de Colombia).



6:30 p.m.: Deportivo Cali vs. Guaraní (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Medellín vs. Once Caldas (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Libertad vs. Rosario Central (Copa Libertadores).



9:00 p.m.: Sporting Cristal vs. Olimpia (Copa Libertadores).



Viernes, 5 de abril

1:30 p.m.: Mainz vs. Friburgo (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Bordeaux vs. Marsella (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Southampton vs. Liverpool (Liga de Inglaterra).



2:30 p.m.: Porto vs. Boavista (Liga de Portugal).



8:00 p.m.: Veracruz vs. Atlas (Liga de México).



10:00 p.m.: Puebla vs. Morelia (Liga de México).