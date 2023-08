Champions y momentos cruciales en Libertadores: agenda de la semana

Semana de mucho fútbol, con el inicio de los play-offs de la Champions League. Además, toda la continuación de la Liga BetPlay Dimayor, que se acerca a la mitad del todos contra todos.



Los ojos en el continente sudamericano estarán en la Libertadores y Sudamericana, con la participación del Deportivo Pereira en los cuartos de final y la participación de James Rodríguez con Sao Paulo.



Revise los partidos más atractivos de la semana del 21 de agosto.

Lunes 21 de agosto

Colombia



Bucaramanga vs Águilas Doradas

4:00 p.m.



Cali vs Tolima

6:10 p.m.



Millonarios vs Once Caldas

7:00 p.m.



España



Alavés vs Sevilla

12:00 p.m.



Granada CF vs Rayo Vallecano

2:30 p.m.



Italia



Torino vs Cagliari

11:30 a.m.



Bologna vs Milan

1:45 p.m.



Inglaterra



Crystal Palace vs Arsenal

2:00 p.m.



Martes 22 de agosto

Colombia



Jaguares vs Unión Magdalena

6:15 p.m.



Copa Libertadores



Bolivar vs Internacional

5:00 p.m.



Copa Sudamericana



Corinthians vs Estudiantes

7:30 p.m.



Champions League



Rangers vs PSV

2:00 p.m.



Antwerp vs AEK

2:00 p.m.



Rakow vs Kobenhavn

2:00 p.m.



Miércoles 23 de agosto

Colombia



Alianza Petrolera vs Equidad

4:45 p.m.



Santa Fe vs Envigado

6:15 p.m.



Junior vs América

8:30 p.m.



Copa Libertadores



Boca Juniors vs Racing

7:30 p.m.



Deportivo Pereira vs Palmeiras

7:30 p.m.



Copa Sudamericana



Botafogo vs Defensa y Justicia

5:00 p.m.



Champions League



Braga vs Panathinaikos

2:00 p.m.



Molde vs Galatasaray

2:00 p.m.



Maccabi Haifa vs Young Boys

2:00 p.m.