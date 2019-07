Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Se acaba julio y llega agosto. El fútbol, poco a poco, empieza a hacerse notar en el mundo, aunque en Europa no ha comenzado la competencia oficial y los equipos siguen preparándose en la pretemporada.



En Colombia, se jugarán partidos de octavos de final en la Copa. Mientras que en nuestro continente, se juegan partidos de octavos de final de Copa Libertadores y Copa Suramericana.



Estos son los 27 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 29 de julio

5:00 p.m.: Arsenal de Sarandí vs. Banfield (Superliga de Argentina).



7:10 p.m.: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Superliga de Argentina).



7:45 p.m.: Boyacá Chicó vs. Barranquilla FC (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 30 de julio

11:00 a.m.: Real Madrid vs. Tottenham Hotspur (Amistoso internacional).



3:30 p.m.: Boca Juniors de Cali vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



5:15 p.m.: Cruzeiro vs. River Plate (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Sporting Cristal vs. Zulia (Copa Suramericana -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Olimpia vs. Liga de Quito (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Palmeiras vs. Godoy Cruz (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Fluminense vs. Peñarol (Copa Suramericana -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Bogotá FC vs. Deportes Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 31 de julio

4:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Deportivo Pereira (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



5:15 p.m.: Cerro Porteño vs. San Lorenzo (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Internacional vs. Nacional de Montevideo (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Boca Juniors vs. Atlético Paranaense (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Flamengo vs. Emelec (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Atlético Mineiro vs. Botafogo (Copa Suramericana -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: La Equidad vs. Deportivo Pasto (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Deportivo Cali vs. Real San Andrés (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:30 p.m.: Once Caldas vs. América de Cali (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



Jueves, 1 de agosto

7:30 p.m.: Libertad vs. Gremio (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Universidad Católica de Ecuador vs. Independiente (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Montevideo Wanderers vs. Corinthians (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



Viernes, 2 de agosto

7:00 p.m.: Huracán vs. Colón (Superliga de Argentina).



7:00 p.m.: Puebla vs. Guadalajara (Liga de México).



7:45 p.m.: Tigres vs. Real Cartagena (Torneo de Ascenso de Colombia).



9:00 p.m.: Atlas vs. Santos (Liga de México).