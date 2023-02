Sin James pierden la brújula: duro revés de Olympiacos en Copa griega

Un duro golpe recibió este jueves Olympiacos, al caer por 3-0 en la ida de la semifinal de la Copa de Grecia contra AEK.

El duelo se jugó sin James Rodríguez por lesión y vaya que les hizo falta, pues durante todo el juego se cayó en imprecisiones que suele resolver el 10.



Levi García adelantó a los locales apenas a los 3 minutos de juego, sorprendiendo a una zaga que no pareció entrar bien al juego tras una demora en el inicio por las condiciones del campo.



La respuesta era un violento remate que Garry Rodrigues estrellaba contra el palo, pero justo cuando parecía que vendría la reacción visitante, un nuevo error: a los 26, Diadié Samassékou anotó autogol tras un mal despeje.



Por fortuna acabó el primer tiempo pues Levi García pudo sentenciar la llave en un cabezazo desviado.



Olympiacos carecía de un líder y AEK estrellaba otro balón en el palo a los 61 minutos, mientras el rival no solo sufría la ausencia de James sino también la de Biel, quien salió por lesión.



A los 71 se anulaba una acción de gol por fuera de lugar de Garry Rodrigues que la metió y se acababa el tiempo sin que hubiera una respuesta suficiente para arañar al menos el descuento. En vez de eso, a los 90+13 volvió a macar García de penalti para el 3-0 final.



Ya no hubo más opción de lamentos, solo trabajar a fondo para recuperar a James, a Marcelo y ahora a Biel, para el partido de vuelta de la semifinal, el próximo Primero de marzo.