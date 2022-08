¿Real interés del Barcelona por jugador del PSG? Prensa habla del tema

Este jueves se hizo viral el posible "bombazo" de el mercado 2022/23, que involucra a dos grandes clubes del mundo: FC Barcelona y PSG.



Según información que circuló en medios españoles, Achraf Hakimi, estaba en los planes del equipo catalán para la temporada que recientemente se inició y que se dijo incluso que sería el último nombre en el cierre del mercado. La información se ha ido desvirtuando con el pasar de las horas.



El periodista Josep Pedrerol, de Jugones de La Sexta, indicó que Achraf estaría en la baraja de refuerzos del equipo culé. La información fue todo un "boom" en Europa. Incluso, mencionó que estaba abierta la puerta para que llegara en condición de préstamo. "Hay un tapado para el lateral derecho del Barca, se trata de un exjugador del Real Madrid (...) Si no hay opción de comprarlo podría llegar cedido al equipo de Xavi".



Desde Francia también circuló este jueves la información del posible interés desde el Barcelona por el internacional marroquí y se aseguró que no se trataba de la única opción para reforzar el puesto de lateral derecho. Junto al nombre de Hakimi, L'Équipe también situó el del jugador del Olympique de Lyon, Malo Gusto.



Mundo Deportivo, de Barcelona, mencionó horas después que esta posibilidad estaba más que descartada porque en PSG no estaban dispuestos a escuchar propuestas por su jugador. "No se contempla el nombre de Achraf Hakimi. No porque no le guste al entrenador, sino porque no está en venta", y contó que "tiene la confianza intacta por parte de Christophe Galtier, contento por su perfil de carrilero".