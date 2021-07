¿Y James? Candidato para tomar la '10' de Milan estaría en Real Madrid

Con la salida de Hakan Çalhanoglu al Inter de Milan, el conjunto rossoneri está en la búsqueda de un creativo de élite para reforzar la plantilla de cara a la temporada 21/22 en la que disputarán la Serie A, Copa Italia y Champions League.

James Rodríguez, hoy jugador de Everton, apareció en la carpeta del AC Milan, luego de que su agente, Jorge Mendes, lo ofreciera al equipo por un precio asequible, 10 millones de euros.



Sin embargo, fuentes cercanas al equipo rojinegro aseguraron que el colombiano no es la prioridad para el Milan, pues, además de su alto salario, es un jugador que tiene constantes problemas físicos, y esta razón frenaría su fichaje. De hecho, también se dijo que el candidato principal para Stefano Pioli, DT del Milan, es Hakim Ziyech, volante del Chelsea que viene de consagrarse con la Liga de Campeones, pero que no ha tenido la continuidad esperada.

Ahora, en medio de los rumores y las versiones periodísticas, el medio italiano La Gazzetta dello Sport informó que Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, apareció es una opción para tomar el lugar de Çalhanoglu en el Milan, ya que el volante español viene de una temporada para el olvido con el equipo merengue y ve con buenos ojos un cambio de aires.



Isco, de 29 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2022, por lo que las directivas no impedirían su salida del equipo con el único objetivo de sacar provecho económico y no dejarlo ir gratis.



Así las cosas, la llegada de James Rodríguez al Milan no es tan clara y habrá que ver si el Milan apuesta por quedarse con el volante colombiano. Por ahora, el cucuteño, quien está de vacaciones tras quedar desafectado con la Selección Colombia de la Copa América, deberá unirse a Everton en las próximas horas para comenzar con la pretemporada.