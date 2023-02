Errar de a dos

Wilson Morelo hoy carga con este problema. Tuvo dos penales para liquidar un partido en hermoso horario (siempre me ha gustado esa franja del domingo a las 2 pm, porque, no sé si es nostalgia, me quedo más con la posibilidad de que algún día vuelva el fútbol al tiempo a las 3:30 pm) y ante un adversario que está en medio de las afugias propias de quien busca no perder aquel lugar que tanto le costó ganar: ese ansiado cupo en la A.

Morelo entonces contó con dos penas máximas y uno imagina los nervios de disparar tan solo uno, si es que uno fuera el encargado. El primero lo disparó entrándole muy mal al balón, con el pie muy encima, sin pinchar la pelota por debajo para evitar que se vaya por las nubes y más bien, esquinarla de tal manera que la bola se empiece a abrir en el justo instante en el que el arquero lanza un guantazo para poderla detener.



Ese remate, medio mordido y no tan esquinado, hizo que Ramiro Sánchez, de lúcida tarde, se lanzara hacia su mano derecha y rechazara el que iba a ser el primer gol santafereño. Ya la carga psicológica de saberse fallido debe ser un piano a cuestas que no deja pensar por un buen rato en el campo. Seguro es uno de esos momentos imposibles de lidiar o de abstraer. La mente empieza a repasar la jugada una y mil veces. ¿Debí patear más duro? ¿Por qué me perfilé mal? ¿Y si metía un riendazo y listo? Todas las preguntas tienen mejores respuestas en la cabeza que en lo que indica la realidad, porque es ahí, en ese instante de profundas cavilaciones, donde la mente y la imaginación se empiezan a unir para que uno se encuentre con el predicamento de haber tomado -en medio de un crisol de opciones- el único camino en el que la puerta del laberinto estaba cerrada.



Para completar llegó otro penal. Morelo seguro imaginó de nuevo doscientos, trescientos, mil quinientos caminos que por fin lo condujeran a la luz. Y al pensar tanto, la cabeza puede nublarse y Ramiro Sánchez volvió a vencerlo y a partir de sus manotazos -el segundo mucho más mérito del 1- el Unión se fue con un empate de una plaza que pocas veces le proporciona sonrisas.



Le pasó a Miguel Brindisi frente a Perico Pérez; A Juan Pablo Ángel ante van Der Sar en un encuentro liguero frente a Fulham; al Kun Agüero en un duelo de Champions contra el Steaua y también ocurrió a pesar de que cambiaron de pateador: Miguel Ángel Manzi y Sergio Santín sucumbieron ante Alberto Pedro Vivalda en un Pereira-Millonarios y Hernán Castellano, arquero de Gimnasia de Jujuy, un día consiguió el sueño del Pibe cuando El Gráfico lo calificó con 10 puntos al atajarle sendos cobros a Aníbal Matellán y Diego Latorre en plena Bombonera. El duelo, obvio, quedó 0-0.



A veces se cierra el arco y feo. Hay que preguntarle eso a Martín Palermo, hoy técnico de Platense pero que se dio el lujo de patear tres y errarlos todos además de manera diferente: Palo, atajada de Calero y balón por encima de la portería.