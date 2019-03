Volantes para doblar y tomar el camino correcto

Volantes, jugadores que se ubican en el medio campo, son los que por lógica deben reducir la posibilidades ofensivas de los rivales y ellos mismo los que inicien las aventuras ofensivas. Desde la definición y ubicación deben estar preparados para las dos tareas; de hecho hoy en día los jugadores deben saber actuar cuando se tiene o no la pelota.



El nivel de perfección del deporte contemporáneo obliga a algo que parece contradictorio, y es que los que defienden sepan jugar con la pelota y los de gran técnica se sacrifiquen quitando balones. Pero también se necesita un alto grado de especialidad en la funciones. ¿Me contradigo?, ¿saber las dos funciones y ser especialista?. ¡Creo que no! Y voy a intentar explicar la idea.



Hoy los mediocampistas de selecciones y equipos grandes no se dividen en de primera o de segunda línea, ni de marca, ni de creación, ni de corte y ni de confección. Ustedes seguramente escuchan permanentemente que los enganches o números 10 van desapareciendo. Los mediocampistas o interiores deben jugar de todo. Arman, crean y marcan. El Balón de Oro actual es uno de ellos, Luka Modric. Si miramos a los cuatro mejores equipos del mundial pasado, todos se distinguen en que su medios quitan y juegan; al lado de Modric con Croacia jugó Rakitic, otro crack dispuesto para todo en la media cancha. Digo media cancha para tomar una referencia, pero estos jugadores habitan la zona medular, pero suelen pisar las dos áreas con frecuencia, lo que en Inglaterra llaman box to box.



Bueno, mi tesis es que si queremos llegar al fútbol del primer mundo necesitamos modernizar el concepto de los volantes en la Selección Colombia, no digo que nunca más llamemos a ‘La Roca’ Sánchez ni que no miremos más a Barrios, lo que quiero decir es que nos demos la oportunidad de tener más juego en los volantes de equilibrio (uso esta palabra, me parece más acertada). Ahora, ¿los tenemos? Yo creo que si miramos más a Víctor Cantillo de Junior y a Jorman Campuzano de Boca Juniors sumados a Mateus Uribe y a Gustavo Cuellar, podemos encontrar marca, juego, salida limpia, conexión entre líneas y emular a los grandes. No digo que tenemos al trio Busquets-Xavi-Iniesta, tal vez el mejor medio campo de la historia que he visto, pero en el concepto nos podemos acercar. Seguro habrá partidos en que seamos inferiores y tengamos que usar a Barrios, a ‘La Roca’, a Lerma, aunque este último puede seguir progresando en Inglaterra.



Vuelvo a repetir, no estamos a la altura de un Kanté, Pogba, Matuidi, volantes campeones del mundo… todos marcan, todos juegan, pero podemos ir exigiendo a los nuestros con responsabilidades en las dos fases del juego.



El otro concepto es que cada día es más importante la especialidad. Sabiendo que en la actualidad todos deben entender que en el fútbol se sube y se baja, se juega y se marca, las características atléticas y técnicas marcan a los futbolistas y éstas convierten al profesional en un especialista en la función y en la zona en la que juega. Me explico con un ejemplo. Queiroz mandó a Luis Fernando Muriel a jugar por la banda izquierda ante Japón. El delantero de la Fiorentina dijo que jugaría en cualquier posición, pero el atlanticense no hizo un buen partido, no cumplió retrocediendo, no atacó como lo hace en Italia y no defendió como se lo pidió su entrenador. Cuando entró un especialista de la banda y de la función de extremo, Colombia mejoró y Luis Díaz en poco tiempo mostró su importancia, pero sobre todo confirmó el poder de los especialistas. Poner a un delantero de volante externo es complicarlo.



De esta primera experiencia de Carlos Queiroz al frente de la Selección Colombia, por ahora eso… que modernice la idea de los volantes y que si tiene especialistas los utilice. Es el camino, por los menos, eso nos muestran las selecciones que ostentan los títulos en la actualidad.