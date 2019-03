¿Una Liga perdida?

Hay maneras de decirlo, pero es un desastre. Hay que agradecer que habrá Liga al menos para las jugadoras menores, pero a las profesionales no nos conviene para nada. Están quitando del panorama a jugadoras de 23 años hacia arriba y eliminando toda una generación por temas que no siempre fueron nuestra culpa, eso es fatal.

Y lo que piensan hacer con las extranjeras tampoco es correcto. En todo el mundo se contratan jugadoras extranjeras en las ligas, es parte del crecimiento de la Liga y mejora el nivel. Esa no es la solución adecuada. Puede que a México le funcione, pero no tiene que ser igual en Colombia, en dos ediciones aquí se subió el nivel y la competencia para las mismas colombianas.



Tenía fe en que habría más apoyo, más respaldo. Pero cuando escuchamos a Álvaro González en la primera rueda de prensa diciendo que las mayores de 25 años no iban a ser tenidas en cuenta, uno ya podía deducir que vendría algo por este estilo. Hasta hoy esperé que fueran a reconsiderar las cosas. Más que una reunión para negociar, tuvieron un espacio para que ellos declararan qué hacer. Nada más.



Ahora vamos a ver qué se puede hacer con otras entidades deportivas que puedan apoyar y esperar que venga un patrocinio, porque si hay una manera de respaldar el fútbol femenino en este momento es por esa vía.



Entiendo el argumento de lo económico porque todo funciona con dinero. Pero los clubes no están haciendo todo lo que es posible para conseguir esos recursos con patrocinadores.



Hay planes de mercadeo que podrían usar y no han querido implementar, nadie se toma el tiempo para impulsarlo. Por la vía de la publicidad, por marcas propias femeninas, por muchas áreas se podría impulsar, aprovechando que el fútbol femenino tiene un carácter social, que es un deporte que abre horizontes para muchas mujeres.



Parte de ese mercadeo también promover al equipo femenino y al masculino juntos. Por ejemplo, si en un afiche de Selección Colombia sale la imagen de David Ospina, pues se puede usar la imagen de Sandra Sepúlveda o la arquera del momento y así la gente se va acostumbrando a la imagen de las jugadoras.



Ahora la mayoría de nosotras está a la expectativa. Tenemos la opción de tres mayores por equipo en campo y seis en nómina y uno esperaría estar, pero hay que esperar a ver los contratos. Si hoy soy profesional pero el torneo es semiprofesional, el contrato nuevo va a tener que compensarlo. Si no, decido hacer otra cosa con mi vida. Si otra profesión me da más ingreso, ¿cómo sacrificar lo uno por lo otro? Es una decisión muy personal pero todas terminaremos poniendo las cosas en una balanza: el orgullo por el país no paga tu arriendo. Eso hace dudar.



Es una situación muy difícil. Estamos todas en lo mismo: ¿Esperamos? ¿Seguimos luchando? ¿Vale la pena si al final no nos van a tener en cuenta? Estamos todas perdidas, esperábamos una decisión y ahora seguimos en el limbo. Ahora sólo nos queda comenzar a construir desde ceros otra vez... ¡nada que no hayamos hecho antes!