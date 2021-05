Una penosa extinción

Hoy mi columna se basa en alguien que nuestra vista y nuestra mente ha dejado de apreciar y disfrutar en este juego llamado fútbol, Eduardo Sacheri escribía "muchas personas dicen que no tiene nada que ver con la vida del hombre , con sus cosas mas esenciales, desconozco cuanto saben esas personas de la vida , lo que si estoy seguro , no saben nada de fútbol"





Mi más sentido homenaje para el creativo, sí , ese señor llamado enganche o enlace de un equipo que generalmente lleva el número 10 en su camiseta y que por su responsabilidad en la cancha pareciera que esa tendría que ser su calificación en cada partido.



¿Quién fue el traidor que dejo de creer en ellos?



¿Quién fue el tirano que no los puso mas ?



¿Quién fue el dictador que lo obligó a cumplir otras responsabilidades ?



La urgencia de los resultados hizo que estos PICASSOS dejaran el pincel y tomaran el martillo para colaborar en la destrucción.



¿Y Nosotros ? hablo de los formadores de base , los pedagogos . los encargados de formarlos , de captarlos , de buscarlos en cualquier baldío , en que espejo nos miramos para dejar de hacerlos.



Estoy cansado de ver y escuchar a muchos Técnicos y formadores escupiendo frases lapidarias que atraviesan corazones futbolísticos y románticos , frases como "No nene , acá todo el mundo debe sacrificarse por el equipo " " Basta ya de jugar a la pelota , Jugá al Futbol" " Tenés que bajar y pasar la línea del balón para ayudar a tus compañeros a recuperarla "



Y entonces , Todos corren y no juegan y cuando les toca jugar , que es lo que mejor saben hacer están cansados , sin aire , porque dejaron el pincel y tomaron el martillo.



¿cual será el manual que estos destructores futbolísticos estudiaron para semejante holocausto?



Pueden ser bajos o altos, gordos o flacos zurdos o derechos , negros , blancos o colorados , pueden ser lo que quieran , lo que nunca pueden dejar de ser es INTELIGENTES.



Crecí en una jungla de grandes ejemplares , Veira, Alonso , Babington , Bochini, Dios mío , que Cracks !!!



De repente , allá por el 58 apareció un ejemplar único e irrepetible , vaya a saber uno de que planeta arribó a la tierra , Pele le decían , jugaba bárbaro el morocho.



Antes de los 80 , el mismo planeta nos manda otro extraterrestre, a este le decían "El Diego", luego aparecieron varios fenómenos , Platini, Cruyff, Zico, Valderrama , Rivaldo, Zidane , Ronaldhino,etc etc , Por dios que bárbaros:



Por estas tierras Colombianas me hablaron de Cracks que yo no tuve la suerte de verlos , Arboleda , Umaña , Redin, Alexis Garcia y los últimos mohicanos , a estos si los disfrute , Giovanny Hernandez , Neider Morantes , Macnelly Torres , Mayer Candelo, Omar Perez.



Juan Roman Riquelme se empecinó hasta el último de sus días en dictar clase cada vez que jugo , en tratar de demostrarles a esos "modernos" en que el 10 Juega como el le muestra al mundo , en cada pase , en cada vez que la para , en cada vez que acaricia la pelota , Ojalá hubiesen niños aprendiendo esa lección para revelarse futbolísticamente en cualquier terreno con una pisada , una gambeta , un sombrero , en fin un lujo en vía de extinción.



Llevo no se cuantas palabras y usted se preguntará ¿cuando va a hablar de Ël ?



Nooooo , Ya viene , lo dejé para el final , de un atrevido , de un irreverente , de alguien que la sociedad se encarga de ponerle cada día una responsabilidad mayor , de alguien que mientras todos corren el piensa , que mientras todos destruyen el juega , que nunca abandonó el Lienzo y el pincel , que vive dentro de un Autismo futbolístico excluyente , se llama Lionel Messi , lleva la 10 y vino del mismo planeta de Pele y Maradona , por ahora Lio sigue escribiendo su historia , los otros 2 ya la terminaron , el tiene el mismo lápiz y papel , ahhh y sabe escribir como ellos.



Discúlpenme pero me inspira el arte de estos Señores , me transporta a un paraíso futbolístico que muy pocos llegan , es que Yo tengo una deuda con ellos , ojo no saben que les debo y mi deber es respetarles su presente.



Padre Nuestro que estas en las canchas



Santificado sea tu fútbol



Venga a nosotros tu juego



Hágase tu voluntad



y perdona a los que nos privaron de verlos



Padre Nuestro que estás en el cielo



GRACIAS POR EL 10



Amén